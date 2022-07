Greta Tigani fidanzata Blind/ “Sua famiglia mi accolse in casa quando ero disastrato”

Torna questa sera, come ogni martedì, l’appuntamento con “Cornetto Battiti Live 2022” nella sua riproposizione televisiva su Italia 1, uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate italiana in musica: e della line-up di artisti che si esibiranno sul palco del tour itinerante di Radio Norba tra le piazze della Puglia ci sarà anche Franco Rujan, l’artista ‘uscito’ dall’edizione 2020 di X Factor e meglio noto alla sua fan base col moniker di Blind. E, con l’occasione, i riflettori si accendono anche sulla sua vita privata e soprattutto su Greta Tigani, la ragazza che da qualche tempo fa coppia fissa col rapper perugino e che, a detta di quest’ultimo, l’avrebbe addirittura “salvato”.

Ma andiamo con ordine e scopriamo chi è Greta Tigani, la fidanzata del 22enne artista umbro che rappresenta uno dei nomi emergenti della nuova scena rap nostrana: classe 2000 come il suo compagno e concittadina perugina, Greta Tigani lavora come nail designer e a detta di Blind, di recente protagonista come naufrago nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, sarebbe stata fondamentale in un periodo molto buio della sua vita, tanto da averlo aiutato a rinascere e a diventare oggi non solo un apprezzato musicista anche se ancora agli inizi della carriera ma pure un personaggio televisivo. Va ricordato infatti che nel passato di Franco c’è una storia di dipendenze e di problemi di droga che oggi, fortunatamente, sono alle spalle.

GRETA TIGANI, FIDANZATA DI BLIND: “MI HA ACCOLTO IN CASA QUANDO ERO DISASTRATO E…”

“La sua famiglia mi ha accolto a casa loro come un figlio e di questo gliene sarò sempre grato”: così ha raccontato Blind in diverse occasioni, spiegando come non solo il sostegno della ragazza che conosce oramai da tanto tempo ma pure i suoi genitori sono stati decisivi nell’aiutarlo a riprendersi in mano la sua vita. “Credo che nessuno avrebbe preso in casa il ragazzo della figlia quando era così disastrato e prendendosene cura…” aveva candidamente ammesso il rapper parlando della ragazza che di fatto è cresciuta al suo fianco (“Ci sei sempre stata quando avevo bisogno: sei tutto per me”).

“Questa è la nostra storia, due bambini che poi si sono conosciuti e che il destino ha fatto rincontrare” aveva rivelato la Tigani durante l’esperienza di Blind sull’Isola, tra dediche a distanza e lacrime versate dal ragazzo quando la fidanzata aveva deciso di fargli una gradita sorpresa in diretta. “Nonostante le difficoltà, credeteci sempre” era stato il messaggio della ragazza al pubblico del programma e ai suoi follower, aggiungendo che solo credendo nell’amore si trova poi il coraggio di amare l’uomo che si ha al proprio fianco, anche quando viene da un periodo brutto e nessuno crederebbe in lui. E ora, forte di una proposta fatta oramai due anni or sono, la ragazza è pronta a convolare a nozze con Blind: infatti le nozze sono programmate per il 2023, come annunciato da entrambi durante proprio il reality show targato Mediaset…











