Greta Tigani, fidanzata di Blind: il loro l’amore oltre le droghe / “Questi siamo noi..”

L’isola dei famosi 2022 incanta con la storia di Blind e Greta Tigani

Quando ormai manca poco alla nuova nonché quinta diretta de L’isola dei famosi 2022, prevista su Canale 5 nella prima serata del 4 aprile 2022, si rileva che i telespettatori si dicano colpiti da Blind, naufrago concorrente al reality honduregno, e alla sua storia che lo ha visto combattere a lungo contro la sua dipendenza dalle droghe. E mentre Blind è alle prese con le prove di sopravvivenza in Honduras, Greta gli destina a distanza tutto il suo amore e lo supporta, sia dentro che fuori lo studio tv del format, come ospite in puntata al reality e utente attiva su Instagram. Sul suo profilo Instagram, non a caso, lei parla agli utenti dell’amore che la vincola a Blind e che ha salvato la vita al rapper di Cuore nero.

“Questi siamo noi, questa è la nostra storia. Due bambini, che poi sono cresciuti e che il destino ha fatto rincontrare.. -rende noto l’esperta di creatività-. Nonostante le difficoltà, credeteci sempre, perché solo credendo nell’amore si trova il coraggio di amare.

Questo me l’ha insegnato lui”. E il messaggio a testimonianza dell’amore commovente di Blind e Greta poi prosegue con i ringraziamenti che lei rivolge ai fan della coppia: “Grazie di cuore a tutte le persone che ieri sera si sono emozionate insieme a noi, rendendo tutto più magico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Tigani (@gretatigani10)

L’amore di Blind e Greta oltre le dipendenze

Nel corso delle prime dirette del reality, L’isola dei famosi 2022, l’ex rapper di X factor 2022 si è aperto al pubblico del piccolo schermo lasciandosi andare al ricordo dei momenti bui legati al demone che lo ha messo a dura prova nella sua vita e che lui ha saputo fronteggiare grazie alla musica e a Greta Tigani, sua attuale compagna. I due giovani si conoscevano per la prima volta nel 2005, all’età di 5 anni, e hanno avuto modo di frequentarsi sin da piccoli ai tempi delle scuole elementari e medie. Il destino li ha poi divisi ad un certo punto, e da adolescente Blind è finito vittima del circolo vizioso della dipendenza dalle droghe. I due si sono rivisti in occasione del 18esimo compleanno di Greta Tigani, dove è scoccata la scintilla dell’amore tra loro. Blind ha scelto Greta e Greta ha scelto Blind, oltre le droghe. Tuttavia, l’esperta in creatività per unghie ha messo il rapper dinanzi ad una scelta: o lei o le droghe. Il rapper ad oggi sceglie Greta Tigani ed è in Honduras per proseguire il viaggio intrapreso dentro di sé, alla ricerca del suo io più recondito, quando è in cantiere per la coppia il matrimonio, previsto a settembre 2022.

Nel frattempo i telespettatori si dicono già fan sfegatati della coppia outsider della tv made in Italy. Quale destino attende Greta Tigani e Blind?











