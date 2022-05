Greta Tigani, la fidanzata di Blind/ “Lei mi ha accolto a casa sua”

I telespettatori de “L’Isola dei famosi” in queste settimane hanno avuto modo di conoscere meglio Blind, rapper che ha ottenuto la popolarità in seguito alla partecipazione a “X Factor” nel 2020, dove ha ottenuto il terzo posto. Franco Rujan, questo il suo nome all’anagrafe, ha vissuto un’infanzia difficile, ma ha tuttora un rapporto difficile con la mamma, che non ha esitato a citarlo in Tribunale per ottenere da lui gli alimenti in modo tale da utilizzare quella cifra per mantenere se stessa e il suo fratellino.

Almeno per ora il ragazzo non è stato informato della questione, ma può contare sul sostegno costante di Greta Tigali, la sua fidanzata destinata a diventare presto sua moglie. Nonostante la giovane età, i due non sembrano avere dubbi sul grande amore che li lega e sono pronti al grande passo. Non a caso, il cantante ha sottolineato a più riprese quanto sia riconoscente alla compagna per quanto ha fatto per lui negli ultimi anni.

Blind e il grande amore per Greta Tigali: i due saranno presto sposi

Blind non ha esitato ad ammettere davanti a tutti di essere stato dipendente dalla droga, ma proprio il sostegno della fidanzata lo ha aiutato a uscire da questa situazione così difficile che sembrava essere snza via d’uscita. Il loro è un rapporto trasversale, reso ancora più forte dal rapporto instaurato con i genitori di Greta, che lo hanno sempre trattato come un figlio: “Greta mi ha accolto a casa sua – ha detto il rapper in una delle puntate de “L’Isola dei Famosi” -. Credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato”.

I due ragazzi sono entrambi originari di Perugia e ora convivono a Milano, dove si sono trasferiti per motivi di lavoro. Nel capoluogo lombardo la futura signora Rujal fa la nail designer, come appare evidente da alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.











