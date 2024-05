Greta Zuccarello, chi sono i genitori/ Isola dei Famosi 2024: “Mamma e papà sono il mio pilastro”

Greta Zuccarello ha viaggiato sin da piccola, ma restando sempre legata alle sue radici, i genitori, rimasti il punto di riferimento della naufraga dell’Isola dei Famosi 2024 anche quando per la sua passione per la danza arrivò negli Stati Uniti. In un’intervista di qualche anno fa alla Tribuna di Treviso, la ballerina sui suoi genitori disse che la famiglia è il suo pilastro ed espresse profonda gratitudine per averla supportata nella realizzazione dei suoi sogni, visto che il ballo l’ha portata fino all’altra parte del mondo.

Infatti, i suoi genitori l’hanno lasciata andar via di casa quando era ancora minorenne: aveva solo 14 anni, ma le idee chiare sul suo progetto di vita, e comunque ha sempre avuto accanto mamma e papà, che le hanno trasmesso sempre un senso di forte sicurezza, oltre che insegnamenti importanti. Ad esempio, Greta Zuccarello raccontò di essere sempre attenta alle raccomandazioni della madre, che l’ha sempre invitata a restare con i piedi per terra. Ma da quell’intervista si apprende anche che Greta Zuccarello ha ereditato il genio artistico dal padre, che fa il designer, mentre la bellezza da mamma Francesca.

Greta Zuccarello e la sorpresa della mamma all’Isola dei Famosi 2024

Non si sa molto della famiglia di Greta Zuccarello, però, perché la ballerina è sempre stata riservata riguardo la sua vita privata, non solo la sfera sentimentale, eppure si è un po’ sbottonata di recente in Honduras, per parlare del suo rapporto con i suoi genitori, spiegando ad esempio che la mamma Francesca non è una donna che la riempie di parole dolci, ma da lei ha preso il carattere forte che la contraddistingue, prima di ricevere proprio la sua sorpresa.

Proprio per questo arrivano spesso a scontrarsi, senza mai mettere in dubbio il loro amore, anzi proprio i rimproveri della mamma sono alcune delle cose che più le mancano. Invece, del padre ha raccontato che è molto timido. Chissà se sarà lui il mittente della lettera che è stata scritta dall’Italia e che potrebbe leggere vincendo la sfida ricompensa in programma nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024…

