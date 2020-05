GRETA ZUCCARELLO, FIDANZATA LUCA DOTTO/ Chi è? Ballerina e modella a New York

Pubblicità

Si chiama Greta Zuccarello, la fidanzata del nuotatore padovano Luca Dotto, oggi tra i protagonisti di Verissimo – Le storie con un videomessaggio indirizzato alla redazione del programma. Greta ha tra i 23 e i 24 anni, è originaria di Treviso ed è una ballerina e modella di fama praticamente internazionale. Non è un caso, se anteponiamo “ballerina” a “modella”; di fatto, la prima passione e il primo lavoro di Greta è proprio la danza; i primi passi nel mondo dello spettacolo, Greta li ha mossi proprio sulle scarpette da punta. Quando aveva solo 14 anni, ha vinto un concorso alla Opus Ballet di Firenze, ricevendo la borsa di studio che ha rappresentato il suo pass per iniziare a studiare ballo contemporaneo. Tanti i viaggi e i sacrifici fatti per inseguire un sogno, fino a che non è stata ammessa a un’audizione a Roma per la Peridance. Aveva 16 anni: subito dopo ne farà un’altra per la San Francisco Ballet School, venendo infine scelta negli Stati Uniti (precisamente a New York). La sua adolescenza l’ha trascorsa in collegio, iscritta al liceo linguistico, almeno fin quando non ha deciso di partire: “A 17 anni ho preso il visto da studente”, racconta, “ho lavorato sodo per completare il mio percorso di formazione e, non appena diplomata, mi hanno presa. Essere principal dancer di una famosa compagnia newyorkese di danza mi sembrava una sorta di sogno irrealizzabile fino a qualche anno fa”. E invece…

Chi è Greta Zuccarello: la carriera da ballerina a modella

E invece, dopo anni di allenamento, Greta Zuccarello ce l’ha fatta, a diventare una ballerina professionista. Uno degli spettacoli più importanti a cui ha preso parte è Season, andato in scena al Salvatore Capezio Theater e non solo: “Abbiamo ballato a Saint Louis, a Miami e facciamo tour negli States e dappertutto nel mondo: Israele, Corea, anche nella nostra amata Italia”, si legge nelle dichiarazioni riportate da mascaradesign.it. A proposito della nostra nazione, secondo lei si dovrebbe investire di più nell’arte, visto il potenziale di bellezza (talvolta inespressa) che abbiamo dalle nostre parti. “L’Italia potrebbe essere perfetta. Tutti i teatri che ci sono rappresentano dei veri e propri gioielli. Trasudano storie e volti, sono stati immaginati per davvero e non, come accade qui in America, tirati su ex novo”. Dopo essere diventata famosa come ballerina, Greta ha anche avuto modo di posare per diversi brand commerciali.

Greta Zuccarello, fidanzata di Luca Dotto

Greta Zuccarello e Luca Dotto si sono fidanzati alla fine dell’estate scorsa. La notizia è trapelata contestualmente alle dichiarazioni di Rossella Fiamingo, ex fidanzata di lui, la quale ha ammesso di essere tornata single dopo diverse settimane di lontananza da Dotto. Era da un po’ di tempo, infatti, che sui social non comparivano foto di Dotto in compagnia della schermitrice. Adesso, invece, quelle con Greta sono numerosissime.



