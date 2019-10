GREY’S ANATOMY 15 / Anticipazioni 14 ottobre: Teddy dirà la verità a Owen?

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di La7 di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, andranno in onda due nuovi episodi del medical drama Grey’s Anatomy 15, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarano il quarto e il quinto, dal titolo “La mamma ne sa di più” e “L’angelo quotidiano”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Finita la festa per le nozze, Meredith (Ellen Pompeo) continua a sognare di ritrovarsi a letto con DeLuca (Giacomo Gianniotti). Teddy (Kim Raver) invece decide di rifiutare la proposta della Bailey (Chandra Wilson) di svolgere il ruolo di capo ad interim, per evitare di stare troppo a contatto con Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone), che nel frattempo si sono riavvicinati. Dato che ha alcuni sintomi, chiede inoltre a Maggie (Kelly McCreary) di farle una visita: il chirurgo le rivela così di essere incinta. Non vuole però che nessuno lo sappia e mantenere il segreto sarà per Maggie davvero difficile. Nel frattempo, Link (Chris Carmack) e Nico (Alex Landi) si occupano di una ciclista che è rimasta incastrata nella bici in seguito ad un incidente. Jo (Camilla Luddington) invece continua a pensare al lavoro anche durante la luna di miele con Alex (Justin Chambers) ed ha un’idea rivoluzionaria di cui vuole subito parlare a Meredith. Anche Amelia ha qualcosa in mente: prova ancora dei sentimenti per Owen ed è giusto dirglielo.

La risposta di Owen è stata più che positiva: anche lui prova ancora qualcosa per Amelia. I due decidono quindi di riaccendere la passione, mentre Jackson è ancora in preda ad una crisi spirituale e chiede a Maggie di sposarlo. Il chirurgo però prende le distanze. Intanto, Meredith riceve delle avances da Link, ma viene rifiutato, mentre la Bailey decide di non poter considerare Richard (James Pickens Jr.) come suo possibile sostituto, visto che la situazione è stressante e potrebbe crollare di nuovo nella dipendenza d’alcool. Sceglie così di promuovere Alex, appena rientrato al lavoro. Jo invece ottiene l’aiuto di Meredith per la sua idea, ma quando la Bailey viene informata decide di togliere il posto alla Grey e di fare lei da mentore alla specializzanda. Nel frattempo, Jackson cura una donna con una fascite necrotizzante e anche se fa di tutto per salvarla, alla fine la paziente muore. In preda crisi emotiva, il chirurgo si può di nuovo avvicinare a Maggie, che gli sottolinea ancora una volta di amarlo.

Maggie ha decido di impedire che Amelia e Owen tornino insieme, nella speranza che l’amico abbia strada libera per Teddy. I suoi tentativi di far conoscere alla Shepher dei possibili pretendenti cade però a vuoto. Essere capo non è facile per Alex, soprattutto quando si ritrova a dover licenziare di nuovo Vikram a causa della morte di un paziente. Nel frattempo, Miranda realizza di non poter stare tranquilla al di fuori delle mura dell’ospedale, soprattutto perchè Alex è in difficoltà e teme che tutto ciò influisca sulla concentrazione di Jo. Richard invece intuisce di aver sbagliato la diagnosi di una paziente, sicuro che abbia una sindrome intestinale. Finisce però per farsi dare una tirata d’orecchie da Alex per aver scavalcato Link.

GREY’S ANATOMY 15 ANTICIPAZIONI DEL 14 OTTOBRE 2019

EPISODIO 4, “LA MAMMA NE SA DI PIÙ” – Meredith ha un appuntamento al buio e ha intenzione di sfruttare al meglio l’occasione. Alex invece è ancora in balia del lavoro e complica le cose di suo pugno quando decide di raggirare l’assicurazione di un paziente pur di dargli le cure che merita. Qadri però scopre tutto e fa rapporto a Richard. Nel frattempo, Betty ha di nuovo problemi con la droga e Amelia non sa più come fare con lei, mentre Maggie decide di rivelare il segreto di Teddy almeno a Meredith. Il chirurgo riceve inoltre una proposta di appuntamento da Dean.

EPISODIO 5, “L’ANGELO QUOTIDIANO” – Bailey e Jo hanno modo di lavorare ancora insieme per risolvere il caso di un paziente. Alex si unisce a Link e scopre che conosceva Join passato, mentre Jackson ritorna dopo una certa assenza, ma Maggie non è felice di vederlo. Dopo aver ricevuto delle avances da Nico, Levi inizia a dubitare che l’interesse del medico sia proprio farle la corte. Amelia e Owen invece sorvegliano a vista Betty nella speranza che non salti la scuola. Meredith invece decide di raggiungere Teddy per rivelarle che sa tutto della sua gravidanza e per convincerla a dire a Owen che aspetta il suo bambino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA