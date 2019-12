GREY’S ANATOMY 15 / Anticipazioni 16 dicembre: Owen ama ancora Teddy?

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Ancora un doppio episodio per Grey’s Anatomy 15, in onda su La 7 nella prima serata di oggi, lunedì 16 dicembre 2019, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 22° e il 23°, dal titolo “Amore, terapia e tacchi a spillo” e “Quel che ho fatto per amore“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Megan (Abigail Spencer) ritorna in città senza dire nulla a Owen, spingendo quest’ultimo e Teddy (Kim Raver) a fare i conti con il loro segreto. Megan però lo scopre subito e dimostra di non avere nulla in contrario sulla loro condizione di non coppia. In ospedale è stato ricoverato tra l’altro un suo amico, che finisce nelle mani di Catherine (Debbie Allen), alle prese con la prima operazione in seguito al suo stesso intervento. Nel frattempo, Richard (James Pickens Jr.) si prepara ad operare da solo con DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Meredith (Ellen Pompeo) manifesta i suoi timori a Jackson (Jesse Williams), visto che l’ex capo sa tutto della loro relazione e teme che possa in qualche modo fargliela pagare. Anche Alex (Justin Chambers) è preoccupato: Jo (Camilla Luddington) non accenna a riprendersi e decide di chiedere a Link (Chris Carmack) di farle visita. Il medico però scopre che la situazione è più problematica di quanto si aspettasse. Dopo aver appurato che Teddy non ha intenzione di tornare con Owen, nonostante sia in attesa del loro bambino, Megan suggerisce al fratello che il suo problema principale è non riuscire ad essere felice. Così gli propone di fare terapia per risolvere il problema.

Amelia (Caterina Scorsone) e Link raggiungono New York per conto della Fondazione e si imbattono in Nancy (Embeth Davidtz), una delle sorelle Shepherd. La donna scambia Link per Owen e nessuno dei due la corregge, anzi. Amelia chiede al fidanzato di continuare a fingere per evitare scalpori, visto che la famiglia non sa del suo divorzio da Owen e non vuole dimostrare ancora una volta di essere la pecora nera degli Shepherd. La coppia accetta inoltre di andare a cena con Nancy e l’altra sorella Kathleen (Amy Acker), ma il loro segreto viene scoperto all’arrivo di Carolyn (Tyne Daly), la madre di Amelia. Il pretesto è buono perchè la donna ricordi ad Amelia di quante volte abbia deluso la famiglia, spingendo le due ad un confronto acceso. Anche Link ne fa le spese, nonostante scelga di prendere le difese della fidanzata al cospetto della sua famiglia. In seguito però Carolyn cambia idea e manifesta ad Amelia il suo profondo affetto. La donna ammette di non esserle stata vicino dopo la perdita del marito e permette così ad Amelia di fare pace con Link.

ANTICIPAZIONI DEL 16 DICEMBRE 2019

EPISODIO 22 “AMORE, TERAPIA E TACCHI A SPILLO” – Meredith chiede aiuto alla Bailey per capire come parlare di DeLuca ai suoi figli. Jo invece torna al lavoro, ma l’isolamento continua ed inizia a bere. Nel frattempo, Richard scopre che una donna conosciuta agli AA diversi anni prima è stata ricoverata, mentre Owen accetta il consiglio della sorella ed inizia una terapia che lo aiuterà a scoprire alcuni demoni del passato.

EPISODIO 23, “QUEL CHE HO FATTO PER AMORE” – Maggie si occupa del caso di Ripley, il Capo della Caserma di Seattle, soccorso da Schmitt mentre acquistava dei fiori per fare la proposta a Vic. Nel frattempo, Meredith decide di superare certi confini quando truffa l’assicurazione per aiutare un immigrato con una figlia malata. Owen invece ha realizzato di amare una sola donna, mentre DeLuca confessa a Meredith di amarla e la spaventa.



