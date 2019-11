GREY’S ANATOMY 15 / Anticipazioni 18 novembre: Owen fra addii e cazzotti

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Grey’s Anatomy 15 ritorna su La7 nella prima serata di oggi, lunedì 18 novembre 2019, con due nuovi episodi in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 14° e il 15°, dal titolo “Voglio una nuova droga” e “Non abbiamo innescato il fuoco“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Meredith (Ellen Pompeo) si occupa di Natasha, una donna finita in coma e ora in terapia intensiva, con poche possibilità di sopravvivere. Nelle settimane di cura, Meredith impara molto sulla sua vita sentimentale grazie all’enorme perdita della sua paziente, ad un passo dal matrimonio con il fidanzato Garrett (DaJuan Johnson). Dato che la situazione è tragica, l’ospedale decide di celebrare una piccola cerimonia per i due fidanzati, in modo che possano diventare marito e moglie. Nel frattempo, DeLuca (Giacomo Gianniotti) scopre che Link (Chris Carmack) ha chiesto a Meredith di uscire insieme a cena ed è sempre più agitato. La Bailey (Chandra Wilson) e Ben (Jason George) invece recuperano il loro matrimonio, mentre Maggie (Kelly McCreary) sostiene Jackson (Jesse Williams), preoccupato per lo stato di salute della madre. Durante una visita al centro, Betty (Peyton Kennedy) confessa a Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) di aver mentito riguardo ai suoi genitori ed al suo stesso nome: ha deciso di farlo per evitare che la trovassero. I due medici decidono però di contattare la coppia, informandoli anche della nascita del piccolo Leo. Mentre fra Teddy (Kim Raver) e Tom (Greg Germann) scappa un bacio, Meredith dà buca a DeLuca per la festa di Alex (Justin Chambers) e Jo (Camilla Luddington): dopo un primo momento di rabbia, il ragazzo riesce a creare un momento romantico sul tetto, riuscendo a far saltare piani di Link. I genitori di Betty si presentano all’ospedale e Owen inizia a temere di poter perdere l’affidamento di Leo. La coppia infatti ha deciso di portare a casa il nipote, anche se Amelia cerca di convincerli del contrario. Intanto, Meredith si confida con la sorella riguardo l’uscita con DeLuca, mentre Teddy e Koracick continuano la loro relazione. La prima afferma tra l’altro di nutrire per Owen solo un profondo affetto. La Bailey invece intuisce di voler riavere il proprio posto, ma Alex è deciso a terminare il mandato. Richard (James Pickens Jr.) tra l’altro fa notare alla sua pupilla come spesso si sia accaparrata meriti degli altri medici. Dopo aver parlato a lungo con Maggie, Meredith decide alla fine di organizzare il primo appuntamento con DeLuca.

ANTICIPAZIONI DEL 18 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 14, “VOGLIO UNA NUOVA DROGA” – La città viene colpita da un’overdose di massa e Owen scopre che fra i ricoverati ci sono anche Betty e il suo fidanzato. Il medico ha già dovuto dire addio al piccolo Leo, nel frattempo andato a vivere con i nonni naturali. Purtroppo il fidanzato di Betty non ce la fa e anche la ragazza è in gravi condizioni. Intanto, Alex confessa a Jo un segreto finora rimasto nascosto riguardo al proprio passato, mentre Teddy salva la vita di Betty in sala operatoria e Amelia è fuori di sè dalla gioia. La ragazza si trasferisce con il figlio a casa dei genitori biologici.

EPISODIO 15, “NON ABBIAMO INNESCATO IL FUOCO” – L’intervento di Catherine è un successo, così i medici decidono di organizzare un party per celebrare Tom e Amelia. La madre di Alex invece si presenta in città senza avvisasre, mentre Richard sorprende Meredith e DeLuca mentre si baciano a casa di Jackson. Durante la festa le cose precipitano: Owen fa un commento su Koracick e quest’ultimo gli sferra un pugno. La casa di Avery inoltre va a fuoco e Ben e gli altri della Caserma 19 sono costreti ad intervenire. In modo inaspettato, l’avventura di Amelia e Owen con Betty e Leo non è ancora terminata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA