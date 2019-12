GREY’S ANATOMY 15 / Anticipazioni 2 dicembre: la confessione di Jo

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di La7 di oggi, lunedì 2 dicembre 2019, andranno in onda due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 18° e il 19°, dal titolo “Trova il senso” e “In silenzio tutti questi anni“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Meredith (Ellen Pompeo) fa un sogno sulla madre: Ellis (Kate Burton) dice qualcosa all’orecchio di Zola (Jela K. Moore) e la invita a scriverlo, sicura che la madre capirà cosa vuol dire. Al suo risveglio, Meredith cerca di capire il significato del suo sogno. Intanto, Nico (Alex Landi) confessa a Levi (Jake Borelli) di non aver ancora detto nulla alla madre della loro relazione. Andrew (Giacomo Gianniotti) riferisce più tardi a Meredith di essere convinto che il padre non stia bene. Anche Carina (Stefania Spampinato) crede che sia bipolare, ma l’uomo rifiuta il trattamento. Nel frattempo, Maggie (Kelly McCreary) si lascia sfuggire durante un podcast la verità sulla sua nascita, sollevando le critiche di Richard (James Pickens Jr.). Jo (Camilla Luddington) invece scopre che Alex (Justin Chambers) ha detto a Helen (Lindsay Wagner) che vorrebbero avere dei figli. Il medico viene informato poi da Vincenzo (Lorenzo Caccialanza) della sua idea: creare un sacco gestazionale per i bambini prematuri. Intanto, Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) discutono con un avvocato dell’affidamento di Leo e alla fine il neurochirurgo decide di lasciare tutto in mano all’ex compagno. Dopo aver riflettuto sulle proprie paure, Jo confessa ad Alex di voler fare un test genetico per scoprire chi siano i suoi genitori.

Le manie di Vincenzo diventano ingestibili e Carina è in allarme, soprattutto perchè il fratello sembra non voler accettare la sua malattia. Jackson (Jesse Williams) invece trova il modo di fare dei passi avanti nella cura dei grandi ustionati grazie alla pelle di pesce, mentre la Bailey (Chandra Wilson) rivela ad Alex di aver saputo che Helen ha paura a tornare a casa da sola. Maggie confida più tardi a Jackson di voler cancellare Good Morning Seattle, ma il fidanzato crede che sia troppo tardi. Durante un congresso medico, Amelia scopre che anche Link (Chris Carmack) è fra i presenti e si avvicina sempre di più a lui. Così i due finiscono per trascorrere qualche attimo di passione. Anche Owen e Teddy (Kim Raver) sono più uniti grazie alla gravidanza, soprattutto quando si ritrovano a curare una donna in stato interessante che ha subito un incidente. Nel frattempo, Jo ottiene il risultato del test e decide di rintracciare la madre con l’aiuto di Parker (Alex Blue Davis). Alex invece decide di accompagnare Helen a casa, mentre Andrew diventa schivo anche con Meredith quando Vincenzo si aggrava ancora.

GREY'S ANATOMY 15 ANTICIPAZIONI DEL 2 DICEMBRE 2019

EPISODIO 18, “TROVA IL SENSO” – DeLuca non è ancora riuscito ad accettare la malattia del padre e questo influenza sia il suo lavoro che la relazione con Meredith. Alex però gli tirerà le orecchie quel tanto che basta da spingerlo a risolvere tutto con l’amica. Intanto, Amelia e Link sembrano aver deciso di far finta che durante il congresso non sia successo nulla fra loro. Teddy invece inizia ad avere delle contrazioni e Owen sceglie di non dire nulla a Tom, che si arrabbia con lui. Nel frattempo, Jo continua a non rispondere alle telefonate di Alex. Ritorna a casa qualche ora più tardi dopo essere stata a Pittsburgh ma all’arrivo del marito farà finta di dormire per nascondere le lacrime.

EPISODIO 19, “IN SILENZIO TUTTI QUESTI ANNI” – Grazie al ricovero di una paziente, Jo riflette sul recente incontro con la madre. Qualche giorno prima, la donna confessa a Jo di essere stata violentata da un assistente durante il periodo dell’università e di essersi sentita in colpa perchè è nato tutto da un appuntamento. Nel presente, Jo lavora al fianco di Teddy per salvare la vita della paziente. La Bailey invece decide di fare un discorso a Tuck con il padre, per spiegargli come comportarsi con le ragazze. Dopo aver aiutato Abby a fare la cosa giusta, Jo non riesce ancora a parlare con Alex e decide di rimanere ancora una volta in silenzio.



