GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni 21 ottobre 2019: in ricordo di Lexie

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, La7 trasmetterà due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15, il medical drama in onda in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il sesto e il settimo, dal titolo “Fiori nati sulla mia tomba” e “Qualcuno ha una mappa?“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Meredith (Ellen Pompeo) decide di presentarsi al lavoro con un vestito elegante e riesce a sorprendere il resto dello staff. Evita però di dire che il motivo è legato all’appuntamento al buio che ha organizzato. Intanto, Jo (Camilla Luddington) cerca ancora una soluzione per il suo progetto. Intuisce di aver bisogno di una nuova macchina per la risonanza magnetica e così decide di bussare alla porta di Alex (Justin Chambers). Il marito però reagisce male: lo sta solo usando? La lite però finisce in tempi brevi, anche se Alex deve affrontare subito un nuovo problema, legato all’assenza di assicurazione di una paziente. Decide così di raggirare l’assicurazione, ma Qadri (Sophia Ali) lo scopre e lo riferisce subito a Richard (James Pickens Jr.). Nel frattempo, Amelia (Caterina Scorsone) scopre che Betty (Peyton Kennedy) è mancata di nuovo da scuola. Non sapendo cosa fare, decide di rivolgersi alla madre di Owen (Kevin McKidd). Maggie (Kelly McCreary) invece continua a sentirsi tormentata dal segreto di Teddy (Kim Raver). Per riuscire a condividere i suo malessere decide di doverlo dire a qualcuno: Meredith. A questo si aggiunge anche l’offerta di Dean Miller (Okieriete Onaodowan) di uscire fuori a cena, ma il chirurgo rifiuta. Più tardi, Carina (Stefania Spampinato) rivela a DeLuca (Giacomo Gianniotti) di essere in partenza per l’Italia, dato che il padre sta male.

Un paziente con uno strano mal di stomaco mette in difficoltà sia Jo che la Bailey (Chandra Wilson), costrette a lavorare insieme per riuscire a risolvere il giallo. Anche Alex ha la sua gatta da pelare: per una volta sarà costretto a lavorare con Link (Chris Carmack) e a fare appello a tutto se stesso per riuscire a non pensare a ciò che ci potrebbe essere stato fra lui e la moglie. Avrà però modo di ricredersi sul suo conto. Intanto, Jackson (Jesse Williams) decide di terminare la sua esperienza fuori di città e ritorna con le migliori intenzioni per risollevare il rapporto con Maggie. La reazione del chirurgo però è tiepida, almeno fino a quando Cece (Caroline Clay), una paziente matchmaker, non la aiuta a comprendere che il suo vero problema riguarda il segreto di Teddy e non di certo la sua relazione con Avery. Approfittando del giorni di riposo, Owen e Amelia decidono di mettere alle strette Betty, attendendo all’esterno del liceo per impedire che salti ancora una lezione. Meredith invece sceglie di incontrare Teddy per darle il suo sostegno con la gravidanza. Nonostante il quadro generale, le fa anche notare come Owen sia una brava persona e che per questo ha tutto il diritto di sapere che presto diventerà padre.

GREY’S ANATOMY 15, ANTICIPAZIONI DEL 21 OTTOBRE 2019

EPISODIO 6, “FIORI NATI SULLA MIA TOMBA” – Meredith viene colpita da un improvviso momento di riflessione quando si ritrova a pensare a tutti gli affetti che ha perso. Nonostante questo, è ancora incerta sulla possibilità di andare a trovare il padre di Lexie, anche quando Richard le rivela che l’uomo sta per morire a causa di una grave forma di leucemia. Nico e Levi invece si ritrovano a condividere un caso e più tardi persino un bacio, anche se il primo decide poi di tirarsi indietro. Sicura che Meredith potrebbe subire il suo fascino, Jo spinge Link a chiedere all’amica di uscire.

EPISODIO 7, “QUALCUNO HA UNA MAPPA?” – Catherine ha bisogno di un grande aiuto da Meredith e Koracick: prima di partire per Los Angeles vuole un loro consulto riguardo ad alcuni dolori di cui è affetta. Solo la biopsia però rivelerà che la madre di Jackson ha un condrosarcoma alla colonna vertebrale. Catherine tuttavia non crede di poterlo dire a Richard. Quest’ultimo invece affronta la perdita dell’infermiera Frankie, di cui riuscirà solo a salvare il bambino che porta in grembo. Distrutto dal dolore, Webber cade di nuovo nel vortice dell’alcool e viene arrestato. Nulla di fatto nel frattempo per Jackson e Maggie. Il primo riuscirà a confidarle di avere delle difficoltà a confidarsi con lei, vista la sua tendenza a fuggire di fronte ai discorsi più seri. Peccato che Maggie deciderà di farlo ancora una volta.



