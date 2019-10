GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni 7 ottobre: al via la nuova stagione su La7

GREY’S ANATOMY 15: LA SERIE TV

Grey’s Anatomy 15 sbarca in prima tv sul piccolo schermo di La7 nella prima serata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. Dalle 21: 15 in poi sarà possibile seguire i primi tre episodi della stagione, dal titolo “Con meraviglia e selvaggio desiderio“, “Spezzati insieme” e “Istinto“. Si tratta di uno dei capitoli più importanti della serie targata ABC, soprattutto perchè con la conquista della quindicesima puntata, potrà superare i record registrati in precedenza da un altro dei medical drama più celebri, ER – Medici in prima linea. Anche dal punto di vista della narrazione ne vedremo delle belle. Se da un lato il cast guidato da Ellen Pompeo è confermato in toto, dall’altra verrà dato ampio spazio a Teddy, il personaggio interpretato da Kim Raver. La sua presenza avrà una duplice funzione: in prima battuta permetterà a Maggie (Kelly McCreary) di sfoggiare il suo lato da crocerossina delle anime, permettendole di indagare sul segreto che sta mantenendo ormai da tempo. In seconda istanza sarà una vera mina vagante per testare la relazione fra Owen e Amelia, interpretati da Kevin McKidd e Caterina Scorsone. Nonostante gli eventi del passato, i due sembrano ritornati più forti come prima. Eppure una rivelazione scottante di Teddy potrebbe farli vacillare molto presto.

Verrà dato anche più respiro alla coppia di fratelli formata da DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Carina (Stefania Spampinato), ma anche ad Alex (Justin Chambers) e nuove responsabilità che riguarderanno proprio l’ospedale. Per una volta il migliore amico di Meredith potrà fare i conti con la propria bravura, ma non tutto andrà per il verso giusto. In particolare la sua relazione con Jo (Camilla Luddington), che deciderà ad un certo punto di non renderlo partecipe di alcuni eventi del suo passato finora rimasti in ombra. Credevamo davvero di sapere tutto sul suo conto? Situazione del tutto diversa invece per la protagonista indiscussa: dopo essere rimasta assopita per diverso tempo dal punto di vista sentimentale e dopo la parentesi della stagione precedente, Meredith vivrà un vero e proprio risveglio ormonale che coinvolgerà qualcuno degli ometti che circolano in ospedale. Dopo un’intensa relazione con Maggie, DeLuca sembra aver trovato nella Grey un amore ancora più folle.

ANTICIPAZIONI DEL 7 OTTOBRE

EPISODIO 1, “CON MERAVIGLIA E SELVAGGIO DESIDERIO” – Meredith è ancora tormentata dal pensiero di DeLuca in versione sexy. Teddy invece rifiuta l’incarico di sostituire la Bailey dopo aver scoperto che Owen e Amelia potrebbero ritornare insieme. La Shepherd infatti confesserà all’ex marito di nutrire ancora qualcosa per lui. A causa del sospetto di un’embolia polmonare, Teddy chiede inoltre a Maggie di visitarla e così è costretta a rivelare anche di essere incinta di Owen. In ospedale intanto arrivano due nuovi elementi, Link e Nico.

EPISODIO 2, “SPEZZATI INSIEME” – In seguito ad una crisi esistenziale, Jackson valuta l’idea di sposare Maggie. Solo che la donna non ha alcuna intenzione di sentir parlare di matrimonio, così lo allontana. I due però troveranno modo di risolvere tutto. Ancora alla ricerca di un sostituto, la Bailey decide di affidare l’incarico ad Alex, appena ritornato dalla luna di miele. Ruba poi il progetto a Meredith quando Jo le espone un’idea che potrebbe rivoluzionare la Medicina.

EPISODIO 3, “ISTINTO” – Maggie cerca di allontanare Owen da Amelia e fa di tutto per presentarle qualcuno che possa distrarla. Nel frattempo, Alex affronta il primo giorno come capo con estrema difficoltà, dal tabellone fino ad nuovo errore fatale di Vikram che provocherà lamorte di un paziente. Dovrà inoltre riprendere Richard quando il mentore deciderà di scavalcare lui e Link per curare un paziente con la sindrome da fermentazione intestinale.



