Grey’s Anatomy 16/ Anticipazioni 6 aprile: l’addio a Karev in lingua originale

GREY’S ANATOMY, LE ANTICIPAZIONI DEL 6 APRILE

Anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di capire cosa ne è stato di Alex Karev. Il nuovo episodio di Grey’s Anatomy 16 in onda questa sera, alle 22.00, su FoxLife finalmente svelerà l’arcano parlando dell’uscita di scena di un altro dei personaggi storici del medical drama di ABC, lo stesso che ormai è sparito dalla scena dall’ottavo episodio andato in onda in Italia lo scorso dicembre. All’epoca toccò proprio a Karev aiutare ancora una volta l’amica di sempre, Meredith Grey a recuperare la sua licenza medica per poi partire per l’Iowa per assistere la madre malata. I fan lo hanno salutato senza sapere che non lo avrebbero più rivisto ma solo sentito, le telefonate con la sua Jo si sono susseguite fino a diventare sempre più rare fino a spingerla di parlare direttamente con Helen scoprendo in realtà che il marito non è mai andato da lei. E allora che fine ha fatto Alex Karev?

GREY’S ANATOMY, L’USCITA DI SCENA DI KAREV

La verità verrà svelata proprio nell’episodio numero 16 in onda questa sera dagli stessi sceneggiatori che hanno voluto regalare al personaggio un’uscita di scena sconvolgente ma, a tratti positiva. Justin Chamber tornerà ma solo con la sua voce in una serie di lettere indirizzate a Meredith Grey, Jo Wilson, Miranda Bailey e Richard Webber, cosa rivelerà alla sua famiglia di sempre? Lo stesso episodio regalerà ai fan della coppia formata da Miranda Bailey e Ben Warren la possibilità di pensare seriamente al destino di Joey, si prenderanno cura di lui per sempre? I fan sono chiamati a seguire il nuovo episodio della serie su FoxLife in lingua originala a causa dell’emergenza Coronavirus.



