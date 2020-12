Grey’s Anatomy 16/ Anticipazioni puntata 7 dicembre: L’amore della mia vita

Grey’s Anatomy 16 torna con una nuova puntata su La7 in prima tv in chiaro. Stasera ci troveremo di fronte a due episodi andati in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 19 e 26 marzo scorso col titolo Give a little bit e Love of my life. In Italia invece gli episodi sono arrivati per la primissima volta sul canale Fox Life di Sky il 18 agosto scorso con il titolo di Dai qualcosa e L’amore della mia vita. Il primo è stato scritto da Zoanne Clakc e diretto da Kevin McKidd mentre il secondo l’hanno scritto Kiley Donovan e Andy Reaser mentre a dirigerlo è stata Allison Liddi Brown. Intanto ricordiamo che proprio in questo periodo stiamo assistendo sempre su Sky, ma stavolta su Fox, alla prima tv della diciassettesima stagione della serie tv tra intrighi sentimentali e storie di dolore all’interno delle mura di un ospedale.

Grey’s Anatomy 16, anticipazioni puntata oggi: cosa accadrà?

Cosa accadrà nella puntata di Grey’s Anatomy 16 in onda stasera su La7? Protagonisti saranno Richard Webber e Andrew DeLuca. L’ormai ex capo del Grey Sloan Memorial si troverà ad affrontare un pesantissimo e improvviso malore proprio dopo aver deciso di mettere a termine la sua carriera professionale. Neanche la figlia riuscirà a soccorrerlo, convinta che un immediato ricovero in ospedale potrebbe essere la giusta soluzione per evitare il peggio. DeLuca invece è stato allontanato dalla sala operatorio per lavorare nell’ambulatorio Denny Douquette. Si troverà di fronte a una giovane con dei fortissimi dolori addominali, cosa che lo porterà a pensare che questi sia vittima di una tratta di esseri umani.



