Grey’s Anatomy 16 ci sarà? Anticipazioni/ Ultima puntata ed.15 svela 2 colpi di scena

Come ogni finale di stagione di Grey’s Anatomy, anche quello in onda questa sera sarà da cardiopalma. La 24esima puntata di Grey’s Anatomy 15 ci ha lasciato con un cliffhanger niente male: da una parte la confessione fatta da Andrew DeLuca per salvare la sua Meredith Grey; dall’altra l’incidente stradale a catena causato nella nebbia, che ha coinvolto anche Owen e la paziente col raro gruppo sanguigno che potrebbe salvare Gus. Cosa accadrà dunque nell’ultima puntata, in onda questa sera alle 21 su FoxLife? Si riparte proprio da dove abbiamo lasciato i nostri protagonisti: Meredith Grey e Alex Karev sono nella camera speciale ad alta compressione assieme a Gus e in attesa che arrivi il sangue per lui, la dottoressa gli svela finalmente quanto accaduto a sua moglie Jo. Mentre Owen è nel traffico e cerca un modo per portare la paziente in ospedale, a casa sua Teddy inizia ad avere le contrazioni. Il bambino sta per nascere ed è Amelia a portarla in ospedale.

Grey’s Anatomy 15, ultima puntata: due colpi di scena nel finale

Nell’ultima puntata di Grey’s Anatomy 15, Andrew DeLuca sarà portato via dalla polizia e messo poi in carcere. Owen riuscirà ad arrivare in ospedale e qui scoprirà che c’è Teddy che sta per portare alla luce il suo bambino. Dall’altra parte della città, Jackson e Maggie cercano di lasciare il bosco dove erano in campeggio per tornare in ospedale dove c’è bisogno di loro. Ma proprio durante il ritorno accadrà qualcosa di inaspettato che lascerà i telespettatori con un grosso punto interrogativo. La nuova stagione di Grey’s Anatomy non può concludersi senza un grandissimo colpo di scena (e non solo uno). Sarà Meredith Grey a prendere una drastica decisione dopo la falsa confessione di Andrew DeLuca, di cui è innamorata. E parte subito la domanda: ci sarà Gray’s Anatomy 16? Le premesse ci sono tutte per dire sì!

© RIPRODUZIONE RISERVATA