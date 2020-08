Grey’s Anatomy 16 torna in onda in italiano/ Dal 4 agosto su Fox Life: Alex Karev…

Greys’ Anatomy torna in onda su Fox Life con gli episodi della sedicesima stagione in italiano. Gli ultimi episodi trasmessi in italiano erano stati il 13°, il 14° e il 15°. L’emergenza coronavirus, poi, aveva bloccato gli studi di doppiaggio e i successivi episodi erano stati trasmessi in lingua originale con i sottotitoli in italiano togliendo al pubblico l’emozione che la voce dei doppiatori, insieme alle espressioni degli attori, regalano. Con la riapertura degli studi di doppiaggio, gli ultimi episodi della sedicesima stagione sono stati doppiati e Fox Life è pronto a trasmetterli. Fino al 18 agosto, Fox Life trasmetterà gli episodi dal 16° al 21° regalando ai fans della serie tv tre episodi a serata. L’appuntamento è per ogni martedì per gli episodi che porteranno alla conclusione della storia di Alex Karev. I motivi della sua scomparsa saranno svelati nel sedicesimo episodio in onda l’11 agosto.

GREYS’ ANATOMY, ANTICIPAZIONI 4 AGOSTO

In attesa di vedere doppiati gli episodi dal 16° al 21°, oggi, martedì 4 agosto, Fox Life trasmette gli episodi 13, 14 e 15 di Grey’s Anatomy 16 che erano stati gli ultimi ad essere doppiati prima che l’emergenza coronavirus bloccasse gli studi di doppiaggio. Cosa accadrà, dunque, negli episodi in onda questa sera? Nel 13esimo episodio dal titolo “Concedimi l’ultimo ballo”, Andrew usa il nome di Meredith per portare la dottoressa Lauren Riley per portarla a visitare una sua paziente mentre Jo e Bailey curano un adolescente in affidamento. Jo, invece, non nasconde la propria preoccupazione per Alex. Nel 14esimo episodio dal titolo Una diagnosi, Andrew inizia a mostrare sintomi di disturbo bipolare mentre Meredith decide di occuparsi di Suzanne. Nel 15esimo episodio, infine, dal titolo Accecati dalla neve, dopo una tormenta che ha colpito Seattle, Andrew si offre come volontario per andare a recuperare un organo per il paziente di Hayes mentre Jo si dice certa che Alex l’abbia lasciata.



