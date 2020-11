Grey’s Anatomy 17/ Il clamoroso ritorno nel primo episodio della nuova serie

E’ iniziata ieri sera negli Stati Uniti la stagione numero 17 di Grey’s Anatomy, l’ultima della fortunatissima serie tv con protagonista Meredith Grey e che nonostante gli anni passino continua ad appassionare milioni di telespettatori anche in Italia. Nella serata di ieri, su ABC, è andata in onda la prima puntata con un clamoroso colpo di scena. Prima di continuare a leggere vi diciamo subito che se volete evitarvi spoiler, converrebbe interrompersi qui, altrimenti, preparatevi allo scoop. Come riferito dai colleghi di Comingsoon.it, al termine dell’episodio, Meredith (interpretata da Ellen Pompeo) viene trovata priva di sensi nel parcheggio dell’ospedale per cui lavora, il Grey Sloan Memorial, e mentre la stessa era “intontita” è riapparso Derek Shepherd, il compianto “dottor Stranamore”. Attenzione, non si tratta ovviamente di un ritorno in Grey’s Anatomy del buon Patrick Dempsey (che aveva avuto un incidente nella stagione 11), ma semplicemente di una sorta di cameo; le scene che Meredith sognava, infatti, non era riferita al passato ma al presente. “Il ritorno di Derek – il commento di Krista Vernoff, showrunner della serie tv – è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan”.

GREY’S ANATOMY 17: IL COMMENTO DELLA SHOWRUNNER KRISTA VERNOFF

Ovviamente la 17esima stagione di Grey’s Anatomy non poteva non affrontare la realtà, quindi il tema della pandemia di coronavirus: “Il compito più importante che abbiamo avuto in questa stagione è stato quello di onorare la realtà di questa pandemia globale – ha proseguito ancora Krista Vernoff – e l’impatto che sta avendo in particolare sul personale sanitario. Oltre a questo, abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere ancora divertente e romantico e regalare un po’ di evasione. La scena della spiaggia – che rivedremo ancora – ci ha dato un modo per staccare dalla pandemia per un po’”. Quindi la showrunner di Grey’s Anatomy ha concluso il suo commento tornando a citare Derek Shepherd: “Ci auguriamo che la serie ispiri a indossare la mascherina per proteggersi a vicenda. Derek Shepherd direbbe: ‘È un bel giorno per salvare delle vite'”.



