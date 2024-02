Grey’s Anatomy 20, torna Jessica Capshaw nei panni di Arizona/ “Sono andata in terapia”

Grey’s Anatomy 20, confermato il ritorno di Arizona Robbins

Grey’s Anatomy 20 è una delle serie più attese e porterà con se diverse novità, tra cui il ritorno dell’attrice Jessica Capshaw che riprenderà ad interpretare il ruolo della Dott.ssa Arizona Robbins. L’attrice che interpretato un chirurgo pediatrico dalla stagione 5 alla 14, tornerà al Grey Sloan Memorial Hospital.

Come riporta Comingsoon.it: “Al momento non si sa in quanti episodi della stagione 20 Arizona Robbins apparirà esattamente. L’ultima volta che l’abbiamo vista, la dottoressa aveva lasciato Seattle per trasferirsi a New York, affinché sua figlia potesse stare più vicina all’altra madre, la Dott.ssa Callie Torres (Sara Ramirez).” Tra le novità della serie anche l’ingresso di due nuovi attori: Natalie Morales e Freddy Miyares. Ellen Pompeo, invece, avrebbe deciso di lasciare il cast dopo tantissimi anni.

Grey’s Anatomy, Sandra Oh: “Sono andata in terapia”

Sandra Oh ha interpretato la dottoressa Cristina Yang, migliore amica di Meredith Grey (Ellen Pompeo), nella serie “Grey’s Anatomy”. L’attrice ha fatto parte del cast per 10 anni e il successo derivante dalla serie l’ha provato molto tanto da spingerla ad andare in terapia: “È stato traumatico. La ragione per cui sto dicendo questo è che la privacy è fondamentale anche per creare le circostanze di cui si ha bisogno per fare bene il tuo lavoro. Quando si perde l’anonimato, devi acquisire la capacità di tentare di continuare ad avere una vita reale”, ha confessato al Sunday Today.

Pian piano sono riuscita a gestire le attenzioni e le aspettative, senza perdere la mia identità”, ha detto la ex Cristina Yang. L’aiuto della terapia è stata fondamentale per uscire dal tunnerl: “È molto, molto importante. Devi solo lavorare per trovare il tuo modo di rimanere con i piedi per terra. E molte volte, l’unico modo per riuscirci è dicendo di no” ha concluso.











