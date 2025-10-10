Grey's anatomy torna con la 22esima edizione, in onda in Italia prossimamente: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi episodi del medical drama.

Il successo di Grey’s Anatomy non si placa e, dopo mesi di attesa, il medical drama è tornato con gli episodi della 22esima edizione. Il debutto negli Stati Uniti è avvenuto il 9 ottobre 2025, mentre in Italia arriverà prossimamente su Disney+. La data ufficiale non c’è ancora ma i nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia due o tre mesi dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Il cast principale resta in gran parte confermato, con alcuni ritorni molto attesi. Ellen Pompeo comparirà ancora come Meredith Grey e tornano anche Sophia Bush (Dr. Cassandra Beckman), Floriana Lima (Nora), Trevor Jackson e Michael Thomas Grant.

Tra i vari personaggi, sono pronte a conquistare il pubblico Dani, interpretata da Jade Pettyjohn (Big Sky, Little Fires Everywhere), una specializzanda al suo primo giorno al Grey Sloan e Anita Kalathara (Doom Patrol) nel ruolo della Dr.ssa Kavita, una brillante chirurga plastica. Grande attesa anche per il ritorno di Maggie Pierce, interpretata da Kelly McCreary, in un momento cruciale della serie.

Lo spoiler sugli episodi di Grey’s Anatomny 22

La scorsa stagione di Grey’s Anatomy si era conclusa con l’esplosione e il primo episodio della 22esima edizione si apre con il caos generato da quell’esplosione. Sin dai primi minuti, Grey’s anatomy regalerà momenti di grande apprensione al pubblico che assisterà ad un addio doloroso. L’esplosione, infatti, non sarà senza conseguenze ma porterà alla morte una delle dottoresse del Grey Sloan.

A perdere la vita sarà la dottoressa Monica Beltran, interpretata da Natalie Morales segnando uno spartiacque fondamentale per il futuro della serie. Chi, invece, riuscirà a sopravvivere all’esplosione sarà il personaggio interpretato da Chris Carmack che a TVLine ha dichiarato quanto sia stato difficile dire addio a Morales, definendola una “presenza luminosa e incredibilmente talentuosa” sul set come riporta il portale Coming Soon.

