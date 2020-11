Grey’s Anatomy/ Anticipazioni puntate 16 novembre: Una diagnosi e Accecati dalla neve

Grey’s Anatomy torna in prima tv in chiaro su La7 con gli episodi 14 e 15 della stagione numero 17. Questi andarono per la prima volta assoluta in onda in contemporanea negli Stati Uniti sull’ABC e in Canada su Global Television Network il 20 e 27 febbraio scorso con i titoli A Diagnosis e Snowblind. Sono arrivati invece in Italia per la prima volta sulla tv a pagamento Sky, precisamente sul canale Fox Life, il 23 e 30 marzo con i titoli Una Diagnosi e Accecati dalla neve. Le anticipazioni ci parlano di Andrew che alla ricerca di una risposta al caso di Suzanne inizia a manifestare sintomi di disturbo bipolare proprio come suo padre. Saranno Meredith e Carina a preoccuparsi di lui. La prima deciderà di lasciarlo proprio nel momento in cui almeno sul campo medico l’uomo incontrerà un successo del tutto inaspettato.

Grey’s Anatomy, anticipazioni seconda puntata

Diamo uno sguardo alle anticipazioni per la seconda puntata di Grey’s Anatomy in onda stasera su La7. Una tormenta improvvisa si abbatte su Seattle e il Grey Sloan si riempie. Andrew decide di offrirsi volontario per andare a recuperare un organo a piedi quando chiudono le strade, vuole affrontare la situazione per risolvere un caso di Hayes. Una donna incinta è stata vittima di un incidente e Owen e Teddy si troveranno impegnati per cercare di salvarla. Richard intanto rivela a Tess che ha un problema fisico che potrebbe costringerlo a ritirarsi dalla carriera medica, sconvolgendo di fatto la donna. La situazione potrebbe precipitare se qualcuno non cercherà di risolvere la situazione di isolamento dovuta proprio alla tormenta.



