Grido, capitano dei Trapper di Ciao Darwin 2023/ Fratello di J-Ax: “Reunion Gemelli Diversi? Mai dire mai”

Grido e la reunion con i Gemelli Diversi

Grande attesa per la sfida tra “Melodici” e “Trapper”, protagonisti della seconda puntata di Ciao Darwin 2023. Prima della messa in onda della puntata, dopo Sal Da Vinci, caposquadra dei Melodici, ai microfoni di Casa SDL – Speciale Ciao Darwin, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Grido, ex membro dei Gemelli diversi, fratello minore di J-Ax e, soprattutto, caposquadra dei trapper, sempre più in vista sulla scena musicale del momento, ma qual è la differenza tra rap e trap?

“Il rap ha origini più vecchie ed è improntato sulla parola. Negli ultimi anni, dopo il 2015, si è sviluppato un sottogenere musicale in cui è più presente la melodia con testi legati a situazioni spiacevoli e questa è la trap“, spiega Grido il cui vero nome è Luca Paolo Aleotti. Su un’eventuale reunion con i Gemelli Diversi, dice: “Non lo so. Per come stanno le cose adesso è difficile immaginarlo ma non perché ci sia qualcosa di strano, ma perché tutti hanno preso strade diverse, ma mai dire mai”, spiega.

Grido e il rapporto con J-Ax

Nel corso della sua carriera, Grido ha collaborato con diversi artisti, tra cui anche il fratello J-Ax, ma quanto ha influito la presenza di Ax sulla sua carriera? “Ha influito a volte nel bene nel senso che mi sono trovato a collaborare con lui in cose grandiose. A volce nel mare perché devi sempre combattere contro il pregiudizio del fratello di, figlio di. E’ una raccomandazione a prescindere. Poi in realtà Ax è sempre stato il primo a farmi capire che dovevo cavarmela da solo perché sia io che lui siamo dell’idea che se uno non spacca è inutile raccomandarlo, Non arriverà mai da nessuna parte”, spiega.

“Progetti futuri? Tanta musica. Sto lavorando ad un nuovo disco solista ma non posso dire altro. Forse lo dicono tutti gli artisti, ma credo di non aver mai fatto un disco così bello. Mi sono dato parecchio da fare“, conclude l’artista.

