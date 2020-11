Griezmann all’Inter?/ Calciomercato, Miele: “Non arriverà a gennaio” (esclusiva)

L’Inter l’aveva già cercato la scorsa estate nell’operazione di calciomercato che poteva portare Lautaro Martinez al Barcellona: parliamo di Antonie Griezmann, pallino della dirigenza della Benamata e prossimo obbiettivo di calciomercato. Solo negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni di mercato che vogliono il francese del Barcellona nel mirino della dirigenza del club milanese: il campione del mondo sarebbe in scadenza di contratto coi blaugrana solo nel 2024, ma chissà che ai nerazzurri non riesca il colpaccio. Per parlare del possibile passaggio di Griezmann all’Inter abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Griezmann lascerà il Barcellona? No non credo, che questa cosa possa succedere a breve nel mercato di gennaio, ma magari la prossima estate.

L’Inter potrebbe prenderlo? A gennaio no, dovrebbe dare al Barca Martinez, che la società catalana vuole da tempo. La prossima estate vedremo, dipenderà da come andrà la stagione anche se è un’operazione di mercato che si potrebbe fare anche per soldi.

Quanto servirebbe alla squadra di Conte? Con Lukaku Griezmann se tornasse ai suoi migliori livelli, se stesse bene fisicamente potrebbe formare una coppia d’attacco veramente esplosiva!



Dove potrebbe andare ancora? Nella Premier per esempio, non credo invece nel campionato francese, lo vedo più per il campionato inglese.



Un giudizio su Griezmann. Non è una prima punta, è una seconda punta. E’ un ottimo giocatore, soprattutto se tornasse a essere quello del Mondiale o dell’Atletico Madrid sarebbe veramente un calciatore di grande valore tecnico.

(Franco Vittadini)



