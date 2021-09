Griffin multati da Agcom “Nocivi per i bambini”/ Replica: “Non è una serie per bimbi”

La serie animata dei Griffin è stata multata dall’Agcom per un episodio andato in onda lo scorso mese di marzo su Fox Italia, e giudicata “nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”. Come riferisce Repubblica, la Walt Disney, che è proprietaria della Fox, ha subito una multa da ben 62.500 euro in merito alla puntata dei Griffin sulla nascita di Gesù dal titolo “Gesù, Giuseppe e Maria”, trasmessa il 12 marzo tra le ore 18 e le 18.20, quindi in fascia protetta. All’indomani della messa in onda i parlamentari leghisti Roberto Calderoli e Daniele Belotti hanno annunciato l’invio di un esposto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo che lo stesso episodio non venisse più trasmesso in futuro.

Kathryn Prescott investita da un camion/ Come sta? L'attrice ha rischiato la paralisi

Walt Disney è intervenuto nella decisione, specificando che “I Griffin” non sono un programma destinato ai bambini, così come Fox, il canale dove viene trasmessa la serie animata: “Secondo quanto prospettato nelle memorie difensive – si legge sulla delibera – “Fox” non è un canale tematico dedicato ai bambini, pertanto nel suo palinsesto non è rinvenibile una fascia di programmi destinata ad attrarre il pubblico di minori”. E ancora: “Il canale è collocato nell’arco di numerazione 100 della guida elettronica dei programmi (EPG) di Sky, molto distante dall’area tematica destinata ai bambini (600), circostanza che concorre ad escludere che normalmente i minori abbiano occasione di transitare sul canale.

Nicole Minetti, foto hot nel profilo Instagram privato over 18/ "Per chi voleva..."

GRIFFIN MULTATI DALL’AGCOM, WALT DISNEY: “FOX NON E’ UN CANALE PER MINORI”

La società evidenzia che “I Griffin” non è un prodotto per i minori, ma un prodotto di animazione concepito per un pubblico più maturo che si colloca nel filone stilistico e narrativo dell’animation comedy”. Peccato però che l’autorità non ne abbia voluto sentire, rinvenendo “nel corso dell’episodio contestato si assiste a dialoghi caratterizzati dall’uso reiterato e gratuito di espressioni volgari, di scurrilità e turpiloquio, di offese alle confessioni e ai sentimenti religiosi”.

Serena Autieri piange in diretta tv/ Emozioni e lacrime alla dedica finale: “Grazie”

Un episodio che è stato quindi giudicato, come spiegato sopra, “nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e concretamente idoneo a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall’esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minorenne”. Il senatore leghista Pillon ha accolto la decisione in maniera positiva: “Si tratta di un segnale chiaro: l’educazione dei bambini, specialmente su temi sensibili come la religione o la morale sessuale spetta ai genitori, e non ai messaggi ideologici dei big media e delle lobby”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA