Griglia di partenza Formula 1, le qualifiche del Gp Usa 2025 Austin ci diranno chi farà la pole position, oggi sabato 18 ottobre

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: PER LA POLE POSITION AD AUSTIN

Mentre attendiamo che si componga la griglia di partenza Formula 1 ad Austin, il cui verdetto arriverà circa alla mezzanotte italiana fra sabato 18 e domenica 19 ottobre per il Gran Premio degli Usa 2025 in Texas, l’anno scorso vinse Charles Leclerc ma la pole position fu di Lando Norris, che con il tempo di 1’32”330 aveva preceduto Max Verstappen, con le due Ferrari in seconda fila ma poi capaci di fare una meravigliosa doppietta in gara alla domenica.

Sperando quindi che il ricordo del 2024 sia di buon auspicio per la Ferrari, è chiaro che l’attenzione si concentra soprattutto su coloro che sono in lotta per il titolo mondiale e quindi il 2024 è uno scenario che non sarebbe positivo per l’attuale leader della classifica iridata Piloti, cioè ovviamente Oscar Piastri.

L’australiano della McLaren infatti era stato quinto e quindi in terza fila, sarebbe un inseguimento non semplice a Norris e Verstappen, anche se la crescita di Piastri è stata netta quest’anno in particolare proprio sul giro secco, con le sue cinque pole position in carriera che sono arrivate tutte nel Campionato in corso.

Ecco allora che l’australiano è sempre più protagonista sulla griglia di partenza Formula 1 e dovrebbe essere più difficile per Max e Lando staccarlo in modo così netto. Sembra difficile anche immaginare una Ferrari che faccia doppietta, in ogni caso sono dei riferimenti che possiamo prendere in vista della… mezzanotte di fuoco che ci apprestiamo a vivere dal Texas.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: GP USA 2025, UNO SGUARDO ALL’AMERICA

In occasione del Gran Premio degli Usa 2025, possiamo cogliere l’occasione della griglia di partenza Formula 1 per analizzare la situazione degli States nel Circus. Ovviamente l’aspetto che colpisce maggiormente è il fatto che sono addirittura tre i Gran Premi stagionali negli Stati Uniti, con le recenti aggiunte di Miami e Las Vegas al più “tradizionale” appuntamento di Austin, che sicuramente ha come punto di forza il fatto di disputarsi su un circuito permanente e di buon livello tecnico, a differenza degli altri due tracciati cittadini.

Per far crescere ulteriormente l’interesse servirebbe anche un pilota a stelle e strisce, però al momento non ce ne sono e quelli che hanno frequentato la Formula 1 in anni recenti non hanno lasciato ricordi memorabili. Come team c’è la Haas, che però raramente bazzica i quartieri nobili delle classifiche, l’anno prossimo ci sarà il debutto della Cadillac, che sarà a sua volta motorizzata Ferrari come la Haas, a conferma dello storico legame fra il Cavallino Rampante e l’America. Sarà un debutto all’insegna dell’esperienza, dal momento che i due piloti saranno Sergio Perez e Valtteri Bottas, entrambi al rientro dopo un anno di stop.