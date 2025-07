Griglia di partenza Formula 1: chi farà la pole position nel Gp Belgio 2025 a Spa-Francorchamps? Lo scopriremo tra poco con le qualifiche.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI FARÀ LA POLE POSITION NEL GP BELGIO 2025?

La griglia di partenza Formula 1 sta per formarsi anche per quanto riguarda il Gp Belgio 2025: il grande appuntamento con le qualifiche a Spa-Francorchamps scatta alle ore 16:00 di sabato 26 luglio, in una giornata che è stata inaugurata come sappiamo dal ritorno della Sprint.

Qui però parliamo della griglia di partenza Formula 1 per quanto riguarda la gara lunga, quella della domenica che assegna punti pieni e che dunque sarà particolarmente importante per lo svolgimento del Mondiale; un campionato che parla totalmente in favore della McLaren, ma con una straordinaria lotta interna tra Oscar Piastri e Lando Norris.

Timbrare la pole position nelle qualifiche del Gp Belgio 2025 potrebbe essere importantissimo se non decisivo, la pista di Spa-Francorchamps è una delle più difficili di tutto il campionato e quindi prendere vantaggio al via e dopo la prima curva può decisamente indirizzare tutta la gara.

Si tratta allora di scoprire quello che succederà, la griglia di partenza Formula 1 ci dirà non solo chi scatterà in pole position nel Gp Belgio 2025 ma ovviamente quali saranno le altre posizioni, nella speranza che la Ferrari finalmente batta un colpo per provare quantomeno a vincere una gara e difendere il secondo posto nel Mondiale costruttori.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I DATI SONO INTERESSANTI

Aspettando la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Belgio 2025 possiamo dire che i dati stagionali sono particolarmente interessanti. Abbiamo parlato della Ferrari, che non è ancora riuscita a centrare una singola pole position: è quasi un miracolo che la Rossa sia seconda tra i costruttori in assenza di questo dato e senza mai aver vinto una gara, del resto la McLaren domina anche per quanto riguarda le qualifiche perché la griglia di partenza Formula 1 ci dice che la scuderia di Woking ha ottenuto sette pole position, di cui quattro con Oscar Piastri e tre con Lando Norris.

Quattro sono anche le prime posizioni sulla griglia di partenza per Max Verstappen, che si rivela un mago sul giro secco ma, a differenza degli anni scorsi, non riesce a confermare gli straordinari risultati del sabato nelle gare della domenica, infatti è sempre più vicino ad abbandonare il suo trono dopo quattro Mondiali consecutivi. Chiudiamo le considerazioni sulla griglia di partenza Formula 1 per il Gp Belgio 2025 ricordando che lo scorso anno a Spa-Francorchamps la pole position l’aveva timbrata Verstappen che però era stato penalizzato a causa della quinta sostituzione del motore, dunque per le statistiche il poleman era stato Charles Leclerc.