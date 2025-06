GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL PADRONE DI CASA LANCE STROLL

In attesa delle qualifiche per determinare la griglia di partenza Formula 1, che per noi in Italia sarà un appuntamento serale dal momento che parliamo del Gran Premio del Canada 2025 sul caratteristico circuito di Montreal, possiamo spendere qualche parola in più per Lance Stroll, l’unico pilota canadese attualmente presente nel Circus. Padrone di casa nel senso più pieno della parola, dal momento che Stroll è nato proprio a Montreal il 29 ottobre 1998, anche se la sua intera carriera si è svolta con il pesante marchio di “raccomandato” dal padre Lawrence Stroll, prima alla Williams e poi naturalmente alla Racing Point/Aston Martin.

Non sono però mancati acuti, ad esempio parlando della griglia di partenza Formula 1 possiamo ricordare la prima fila a Monza per il GP Italia 2017 e soprattutto la pole position a Istanbul nel GP Turchia 2020, un bel guizzo su una pista impegnativa e che di fatto era inedita per tutti, dal momento che fu inserita nel calendario di quella stagione a causa del Covid e dopo molti anni di assenza. Lance Stroll quel giorno diventò il primo canadese in pole position dai tempi di Jacques Villeneuve e il primo fuori dalla famiglia che ha scritto la storia del Canada in Formula 1 – motivo in più per parlarne in occasione della corsa sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LE PROSPETTIVE DELLA ASTON MARTIN

Allargando lo sguardo dalla griglia di partenza Formula 1 al rendimento in gara di Lance Stroll, ricordiamo tre podi cioè il terzo posto a Baku nel 2017 e poi i due terzi posti a Monza e in Bahrain sempre nella stagione 2020, senza dubbio la più ricca di soddisfazioni nella carriera di Lance Stroll, anche se la migliore posizione nella classifica finale è stata il decimo posto nel 2023, tuttavia come meno guizzi rispetto al 2020. In questo 2025 il canadese aveva cominciato molto bene: sesto in Australia e nono in Cina nei primi due Gran Premi, tuttavia da allora non ha più fatto punti salvo il quinto posto nella Sprint di Miami.

Il bilancio tuttavia non è negativo in rapporto alle possibilità della monoposto, perché onestamente l’Aston Martin è una delle grandi delusioni del 2025. Basterebbe forse dire che il compagno di squadra di Lance Stroll è un certo Fernando Alonso, eppure il campione spagnolo ha conquistato solamente il nono posto di due settimane fa a Barcellona, quindi appena 2 punti a fronte dei 14 di Lance Stroll. Al Montmelò il canadese era assente per un intervento chirurgico alla mano destra, allora già solo rivederlo sulla griglia di partenza Formula 1 sarà una notizie nella sua Montreal…