GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (GP CITTÀ DEL MESSICO 2025)

Nuova battaglia per la griglia di partenza Formula 1, si torna al format “normale” del weekend in occasione del Gran Premio di Città del Messico 2025 ma naturalmente resta il fuso orario per questo nuovo appuntamento nel continente americano che decreterà l’autore della pole position circa alla mezzanotte italiana, praticamente già di domenica per noi e con una posta in palio altissima per i tre ‘tenori’ in lotta per il Mondiale.

In questo momento è in vena di acuti Max Verstappen, che tutti avevamo già dato per detronizzato dopo quattro titoli consecutivi e invece potrebbe tentare una rimonta clamorosa: il vento è cambiato anche nelle qualifiche, tre delle ultime quattro pole position sono andate al pilota olandese della Red Bull, che poi alla domenica ha sempre tramutato la pole in vittoria a Monza, Baku ed infine settimana scorsa ad Austin.

In effetti possiamo notare che da ben cinque Gran Premi consecutivi chi scatta davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 poi conquista anche la vittoria: in mezzo al tris di Verstappen c’è stato il weekend di gloria per George Russell a Singapore e prima di tutto questo la doppietta pole-vittoria di Oscar Piastri in Olanda, quando il Mondiale 2025 sembrava ancora un ‘monomarca’ McLaren.

L’ultima pole position non convertita in vittoria ci riporta al cuore dell’estate, a Budapest e al sabato di gloria per Charles Leclerc, che però non è poi riuscito a portare la Ferrari alla vittoria, ma qui il discorso da fare sarebbe molto ampio e ci porterebbe anche fuori tema in un articolo dedicato alla griglia di partenza Formula 1 e quindi a numeri e statistiche sulle qualifiche e sulle pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA SOFFERENZA DEI PILOTI MCLAREN

Potremmo ad esempio rimarcare che George Russell spicca da questo punto di vista, perché in stagione ha ottenuto due pole position (la prima era stata in Canada) ed entrambe le volte ha poi anche vinto il Gran Premio. Sulla griglia di partenza Formula 1 bisogna però evidenziare il calo dei piloti McLaren, improvvisamente in affanno in un Mondiale che sembrava già vinto – e tale in effetti è, almeno fra i Costruttori. Lando Norris ad esempio non ottiene una pole position da Spa Francorchamps, eravamo ancora nel mese di luglio e sono passati sei GP da allora.

Il britannico vanta in totale quattro pole position finora in stagione, una in meno rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri: per l’australiano bisogna ricordare che fino al 2024 non aveva mai ottenuto alcuna pole position, quindi la crescita è evidente, però il leader della classifica ne aveva firmate quattro nelle prime nove uscite dell’anno e invece da quel momento in poi ne ha solamente una negli ultimi dieci Gp. Fino a poche corse fa poteva essere un dettaglio, adesso comincia ad essere inquietante per la McLaren…