Griglia di partenza Formula 1, ecco chi ha fatto la pole position per il Gp di Las Vegas 2025 dopo le qualifiche di questa mattina: tutti i piloti

Siamo pronti ad aggiornare la griglia di partenza della Formula 1, in vista del gran premio di Las Vegas che si correrà domani, 23 novembre 2025. Nel corso della mattinata, a partire dalle ore 5:00 italiane, si è tenuta la sessione di qualifiche, e alla fine possiamo quindi andare a capire come partiranno i piloti per il Gp della città del peccato. Partiamo dalla pole positione che è stata realizzata da Lando Norris su Mclaren. con il tempo di 1:47,934. Seconda posizione per Max Verstappen con 1:48.257, davanti a Carlos Sainz, che invece ha fermato il cronometro sull’1:48.296.

Spazio quindi a George Russell con 1:48.803 davanti a Oscar Piastri, l’altro pilota McLaren, poi Lawson, Alonso, Hadjar, Leclerc e Gasly a completare le prime dieci posizioni. Disastroso Lewis Hamilton, ultimo dopo non essere riuscito per la prima volta in carriera a superare lo sbarramento del Q1: per lui quella di domani sarà una gara tutta in salita, l’ennesima di questa stagione decisamente complicata. Appuntamento quindi alle ore 5.00 di domani, domenica 23 novembre 2025 (appuntamento per i più “coraggiosi”) quando scatterà la diretta del Gp di Las Vegas di Formula 1 2025. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, CHI FARÀ LA POLE POSITION? GP LAS VEGAS 2025 (OGGI SABATO 22 NOVEMBRE)

All’alba italiana, o in realtà anche prima dal momento che ormai siamo ad autunno inoltrato e anche in pianura molti hanno già visto la neve, scopriremo chi avrà fatto la pole position e quindi scatterà davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Las Vegas 2025, il terzultimo atto di un Mondiale che sembra indirizzarsi ormai in favore di Lando Norris.

In questa sede analizziamo il rendimento sul giro secco e allora potrebbe essere interessante confrontare il rendimento in qualifica dei due piloti McLaren, ricordando intanto che ieri è stato Norris a firmare il miglior tempo del venerdì (in realtà giovedì in Nevada), mettendo ulteriore pressione a un Oscar Piastri in evidente difficoltà.

Insomma, adesso è il britannico ad essere super favorito per la conquista del Mondiale, ma non possiamo dimenticare che per molti mesi è stato l’australiano a volare, tanto da avere ottenuto cinque pole position, un dato niente affatto banale se si pensa che Oscar Piastri aveva cominciato il 2025 con uno zero nella voce delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1.

Per Lando Norris sono invece sei le pole position stagionale, che portano a quindici il totale in carriera per il pilota britannico della McLaren, il quale in verità per praticamente tutta la stagione è stato dietro a Piastri in questa voce statistica, firmando il sorpasso con la pole position di Interlagos due settimane fa.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, IL CONFRONTO FRA LANDO NORRIS E OSCAR PIASTRI

Scendendo nel dettaglio, la prima griglia di partenza Formula 1 della stagione aveva visto in pole position Lando Norris a Melbourne, conto subito pareggiato da Oscar Piastri con la pole in Cina, poi l’australiano ne aveva firmate altri due in Bahrain e ad Imola, passando così saldamente al comando. Nella parte centrale della stagione Norris ha ottenuto pole position a Montecarlo, in Austria e in Belgio, Piastri invece in Spagna e Olanda, però Zandvoort resta la sua ultima volta, per cui fra Città del Messico e Interlagos è arrivato il contro-sorpasso di Norris anche in questa statistica.

Il dato forse più inquietante per Oscar Piastri tuttavia è che dopo l’Olanda non è più partito nemmeno in prima fila sulla griglia di partenza Formula 1: a Zandvoort vantava cinque pole e altrettanti secondi posti per un totale di dieci prime file in quindi Gran Premi, ne sono passati da allora altri sei e l’australiano non ha più visto pista libera davanti a sé al momento dello spegnimento dei semafori di un Gran Premio. Norris nello stesso periodo ha firmato due pole position e altrettanti secondi posti: anche questo dato ci aiuta a capire perché adesso sia il britannico il grande favorito per il titolo…