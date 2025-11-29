Griglia di partenza Formula 1: chi farà la pole position al GP Qatar 2025 Lusail? Ce lo diranno le qualifiche oggi, sabato 29 novembre

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: PER LA POLE POSITION AL GP QATAR 2025

Il fascino delle qualifiche in notturna sarà il tocco di classe in più per la griglia di partenza Formula 1, forse in questo caso nemmeno servirebbe perché erano davvero molti anni che non si arrivava al penultimo appuntamento della stagione con tre piloti ancora in corsa per vincere il Mondiale, quindi oggi, sabato 29 novembre, la battaglia si annuncia tosta anche sul giro secco nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025.

Naturalmente in realtà abbiamo già qualche indicazione sui rapporti di forza sul giro secco, come sempre quando si parla di Gran Premi con la sprint, che di conseguenza al venerdì hanno la sprint shootout, andata in scena ieri sera a Lusail. Ecco allora che nel turno di “qualifiche” per la gara breve il più veloce è stato Oscar Piastri, anche se questa non conterà come una pole position.

Comunque un bel guizzo per il pilota australiano, che di recente era sprofondato in una evidente crisi che lo ha “degradato” da grande favorito a terzo incomodo per la vittoria del Mondiale. L’alternanza fra i piloti McLaren sembra una costante, stavolta è stato Lando Norris a pasticciare al momento decisivo, salvando comunque il terzo posto nella classifica dei tempi.

In mezzo alle due vetture ‘papaya’ si è piazzato George Russell, stavolta nettamente migliore del suo rampante compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, settimo. Il giovane bolognese è comunque la nota più lieta in ottica italiana, considerando che la Ferrari ha raccolto il nono posto di Charles Leclerc e il diciottesimo di un Lewis Hamilton in crisi nera.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL PUNTO SU MAX VERSTAPPEN

In questa nostra panoramica ragionando sui possibili rapporti di forza per la griglia di partenza Formula 1 non abbiamo ancora parlato di Max Verstappen, sul quale infatti vogliamo adesso spendere qualche parola in più, perché naturalmente è stato il suo straordinario rendimento a riaprire un Mondiale che per mesi è sembrato solo un duello privato fra i due piloti della McLaren. Ieri in realtà le sprint shootout non hanno portato molto bene all’olandese, che si è piazzato al sesto posto e quindi partirà alle spalle dei due rivali, un problema non da poco avendo un terzo della distanza a disposizione per rimediare.

La griglia di partenza Formula 1 che più conta è però quella che si formerà stasera, con le qualifiche per il Gran Premio di domani, nelle quali il fenomeno Orange quindi cercherà un guizzo dei suoi. Tutto sommato, questa stagione sicuramente più complessa delle precedenti è stata comunque molto buona sul giro secco: le pole position per Max Verstappen sono infatti già sette, esattamente come nel 2022 e una sola in meno rispetto all’anno scorso. Insomma, sottovalutare il campione in carica è un errore che nessuno si può permettere di compiere in Formula 1…