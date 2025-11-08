Griglia di partenza Formula 1: è tempo di scoprire chi farà la pole position nelle qualifiche del Gp San Paolo 2025 (oggi sabato 8 novembre)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (GP SAN PAOLO 2025 INTERLAGOS)

Naturalmente sulla griglia di partenza Formula 1 i nomi più attesi saranno anche nel Gran Premio di San Paolo 2025 i piloti che lotteranno per conquistare questo Mondiale cioè – in rigoroso ordine alfabetico – Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Sui possibili rapporti di forza verso le qualifiche abbiamo i riferimenti emersi nella Sprint ShootOut di ieri, quindi in attesa della battaglia per la pole position ci concediamo un tuffo nella storia.

Infatti Interlagos è una sede tradizionale nel finale di stagione e quindi tante volte abbiamo assistito a battaglie “roventi” in quello che storicamente era il Gran Premio del Brasile. È diventato da pochissimo “maggiorenne” il titolo conquistato da Kimi Raikkonen nel 2007 e allora rievochiamo proprio quel Gran Premio e anche quello dell’anno seguente, con colpi di scena a non finire, la Ferrari protagonista tra gioie e dolori.

Rispettando l’ordine cronologico parliamo innanzitutto del 2007: le qualifiche avevano assegnato la pole position a Felipe Massa, ma in verità la griglia di partenza Formula 1 non dava tante speranze di rimonta a Kimi Raikkonen, secondo alle spalle di Lewis Hamilton e con Fernando Alonso quarto. In testa al Mondiale c’era l’inglese, allora alla McLaren, con 4 punti di vantaggio sul compagno di squadra spagnolo e 7 sul finlandese della Ferrari, ma ogni vittoria ne valeva ancora 10.

Insomma, il sabato e la griglia di partenza Formula 1 non lasciavano immaginare quello che sarebbe poi successo alla domenica, giorno perfetto per la Ferrari e da incubo per la McLaren, che si ritrovò beffata dalla vittoria di Raikkonen davanti a Massa con perfetto gioco di squadra del Cavallno Rampante, terzo inutilmente Alonso e settimo Hamilton al termine di una gara da dimenticare per l’inglese, che così perse un Mondiale che avrebbe potuto clamorosamente vincere nell’anno dell’esordio.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I RICORDI DI COLPI DI SCENA MEMORABILI

Adesso troviamo Lewis Hamilton al volante di una Ferrari, ai tempi invece l’inglese era il rivale numero 1 per Maranello, che nel 2007 riuscì a beffarlo ma nel 2008 subì a sua volta una beffa, sempre a Interlagos. In realtà il Brasile fu di nuovo ostico per Hamilton, che si era presentato con 7 punti di vantaggio stavolta su Felipe Massa ma ancora una volta rischiò il sorpasso iridato, evitato dall’inglese solo all’ultimo giro. Parlando di griglia di partenza Formula 1, ricordiamo che Massa fece tutto il possibile fin dal sabato e si prese la pole position davanti al nostro Jarno Trulli, con Raikkonen terzo e stavolta “scudiero” del brasiliano e Hamilton quarto.

Il resto lo ricordiamo tutti: la gara si mise ancora meglio per Massa, che all’inizio dell’ultimo giro era campione virtuale davanti al pubblico di casa giustamente in visibilio, ma purtroppo zittito dal sorpasso che consentì a Hamilton di sopravanzare almeno Timo Glock per passare dal sesto al quinto posto, un punto in più che ribaltò le sorti di quel Mondiale, evitò all’inglese la seconda beffa consecutiva e di conseguenza diede la delusione a Massa, alla Ferrari e all’intero popolo brasiliano.