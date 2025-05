GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CARLOS SAINZ MOLTO ATTESO A BARCELLONA

Parliamo di Carlos Sainz per presentare la griglia di partenza Formula 1, perché naturalmente oggi, sabato 31 maggio, è il giorno delle qualifiche per la sua gara di casa, il Gran Premio di Spagna 2025 sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il pilota spagnolo è passato dalla Ferrari alla Williams a causa della decisione della Rossa di prendere Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc, per cui lo spagnolo è passato a un’altra scuderia leggendaria della Formula 1, ma certamente molto più competitiva negli anni più recenti.

Non a caso, i risultati migliori per Carlos Sainz in questa stagione sono stati finora un paio di ottavi posti, per un totale di 12 punti nel Mondiale Piloti, tra l’altro soffrendo in maniera clamorosa il confronto con il nuovo compagno di squadra Alexander Albon, che invece di punti ne ha 42, che per la Williams sono davvero tanti. Ecco allora che Sainz avrebbe bisogno di una scossa, che d’altronde sarebbe nelle sue capacità dal punto di vista tecnico. L’auspicio è che possa accadere nella sua gara di casa e allora già oggi sarà importante scoprire come si piazzerà sulla griglia di partenza Formula 1 il figlio d’arte spagnolo.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LE POLE POSITION DELLA CARRIERA

Sono sei le pole position in carriera per Carlos Sainz sulla griglia di partenza Formula 1, tutte ottenute al volante della Ferrari – da notare che in precedenza lo spagnolo guidava per la McLaren, quindi ha completato il tris delle scuderie più tradizionali della Formula 1 attuale. La gara indimenticabile resta il GP di Gran Bretagna del 2022 a Silverstone, quando in un solo weekend Carlos Sainz ottenne la sua prima pole position al sabato e la prima vittoria alla domenica. Nella stessa stagione poi lo spagnolo partì in pole position anche a Spa Francorchamps e infine ad Austin.

Tre pole nel 2022, altrettante nei due anni successivi per Carlos Sainz sulla griglia di partenza Formula 1: nel 2023 ci fu una doppietta consecutiva fra Monza e Singapore, dove il figlio d’arte firmò l’unico successo sfuggito alla Red Bull nell’intera stagione, mentre nel 2024 c’è stata la pole position di Città del Messico, unita alla successiva vittoria. Onestamente sono scenari piuttosto lontani in questo momento per Carlos Sainz, l’obiettivo potrebbe essere quello di precedere almeno Albon sulla griglia di partenza Formula 1…