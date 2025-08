Griglia di partenza Formula 1: chi farà la pole position al Gp Ungheria 2025? La risposta dalle qualifiche in programma a Budapest, oggi sabato 2 agosto

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: A CHI LA POLE POSITION?

La battaglia per la pole position si annuncia vibrante a Budapest, perché il posizionamento sulla griglia di partenza Formula 1 è stato spesso molto importante all’Hungaroring, circuito che di certo non è fra i più favorevoli per i sorpassi, come sanno tutti gli appassionati che in questo weekend stanno seguendo il Gran Premio d’Ungheria 2025 sul circuito magiaro.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 381 cadaveri trovati abbandonati in un crematorio in Messico (30 giugno 2025)

Grande attenzione andrà dunque riservata già alla lotta sul giro secco che ci attende nelle qualifiche di oggi pomeriggio, sabato 2 agosto. Il conto delle pole position è in perfetto equilibrio: sono quattro a testa per Oscar Piastri e Lando Norris e in realtà anche per Max Verstappen, che sul giro secco riesce a reggere benissimo il confronto che poi si fa più difficile per la Red Bull sulla distanza di gara.

CLASSIFICA FORMULA 1 2025/ Mondiale Piloti e Costruttori: Norris avvicina Piastri! (Gp Austria, 29 giugno)

In casa McLaren è invece da tenere in considerazione la crescita di Piastri, che sta tenendo lo stesso ruolino di marcia di Norris con una crescita notevole se si pensa che fino al termine della stagione 2024 l’australiano non aveva ancora firmato alcuna pole position contro le nove di Norris, che è quindi adesso a quota 13.

Il britannico può replicare con le due pole position conquistate negli ultimi tre Gran Premi, Norris quindi sta cercando di ristabilire la superiorità almeno sulla griglia di partenza Formula 1 nei confronti del compagno di squadra, con Piastri che invece non firma la pole position dal GP Spagna di ormai due mesi fa.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Belgrado: violenti scontri tra manifestanti e polizia (29 giugno 2025)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU ESTEBAN OCON

Adesso, per uscire un po’ dai soliti nomi e dai temi ormai perfettamente noti, scegliamo di spendere qualche parola in più su Esteban Ocon. La scelta non è casuale, perché il pilota francese classe 1996 della Haas-Ferrari ha firmato il giorno più bello della sua carriera proprio in Ungheria, vincendo il Gran Premio di Budapest nell’edizione 2021, una corsa che fu caratterizzata da molti colpi di scena e nella quale Ocon fu bravissimo a sfruttare l’occasione per ottenere una vittoria che sarebbe stata impossibile da pronosticare alla vigilia del Gran Premio.

Dobbiamo anche aggiungere che Esteban Ocon tutto sommato sta facendo bene anche nel 2025, come conferma il decimo posto nella classifica del Mondiale Piloti, un risultato decisamente positivo per chi guida una Haas, scuderia che è solamente nona nel Mondiale Costruttori. Settimana scorsa in Belgio ci fu un quinto posto nella sprint per Ocon, altri 4 punti anche se poi la domenica lo ha visto solamente quindicesimo in gara. Nelle qualifiche invece finora ci sono state due qualificazioni al Q3 per il francese, come si piazzerà oggi Esteban Ocon sulla griglia di partenza Formula 1?