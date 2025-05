GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI FARÀ LA POLE POSITION?

Come si comporrà la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2025? Lo scopriremo tra poco, perché a partire dalle ore 16:00 di sabato 17 maggio 2025sono in programma le qualifiche sul tracciato di Imola. Ricordiamo il regolamento e la formula: ci saranno tre sessioni, al Q1 parteciperanno ovviamente tutti i piloti del paddock e poi si andrà ad eliminazione, nel Q2 avremo solo i primi quindici e poi ecco il Q3 che stabilirà finalmente la pole position, con i dieci più veloci a giocarsela e gli altri che saranno piazzati sulla griglia secondo la posizione degli stint precedenti.

Griglia di partenza Formula 1/ GP Miami 2025: chi farà la pole position? (oggi 3 maggio)

C’è sempre grande attesa per conoscere la griglia di partenza Formula 1: a dire il vero fino a questo momento la pole position se la sono divisa tre soli piloti che sono anche quelli che comandano la classifica, ma è curioso e indicativo notare come per tre volte il primo posto sulla griglia se lo sia preso Max Verstappen, che non guida certamente una Red Bull dominante come quella degli ultimi anni (anzi) ma al sabato riesce sempre a tirare fuori qualcosa grazie al suo sconfinato talento. Le libere del venerdì ci hanno comunque detto che la McLaren è ancora un passo avanti a tutti, poi si vedrà…

Griglia di Partenza Formula 1/ GP Arabia Saudita 2025: Verstappen in pole a Gedda, Ferrari flop! (19 aprile)

I NUMERI VERSO LA GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1

In attesa di scoprire la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2025, possiamo dare qualche numero: in stagione come già detto la pole position l’hanno ottenuta solo Verstappen, per tre volte, Lando Norris e Oscar Piastri, ma il britannico che era partito alla grande in Australia (vincendo anche la gara) non è più riuscito a ripetersi, mentre l’altro pilota della McLaren è andato in pole position in Cina e in Bahrain ma nelle ultime due qualifiche ha dovuto lasciare strada a Verstappen. Piastri comunque è un campione di regolarità: quattro volte in prima fila e mai sotto la seconda quest’anno.

Griglia di partenza Formula 1/ Oscar Piastri in pole position, Leclerc ok (GP Bahrain 2025 Sakhir, 12 aprile)

Norris è stato invece per due volte in terza e addirittura quinta fila; straordinari i risultati di Verstappen considerata una Red Bull poco competitiva ma che lui riesce sempre a spingere al massimo, per quanto riguarda la Ferrari abbiamo Charles Leclerc che è stato solo una volta in prima fila sulla griglia di partenza Formula 1 (secondo in Bahrain) mentre Lewis Hamilton nonostante il grande talento sul giro secco non ha mai fatto meglio della quinta posizione in Cina, e addirittura a Miami è rimasto fuori dalla Q3. Urge riscatto immediato per la Rossa, la situazione è quella che è ma le speranze nel Gp Emilia Romagna 2025 ci sono…