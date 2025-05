GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU CHARLES LECLERC

Charles Leclerc è l’uomo più atteso sulla griglia di partenza Formula 1 per il Gp Monaco 2025 le cui qualifiche saranno oggi, sabato 24 maggio, naturalmente a Montecarlo. Il pilota della Ferrari è il padrone di casa e l’anno scorso fece un autentico capolavoro per conquistare la pole position, che ai tempi fece sensazione perché spezzò una striscia di sette pole consecutive per Max Verstappen. Inoltre l’impresa del sabato fu la base fondamentale per la vittoria della domenica, la prima in carriera per Charles Leclerc a Montecarlo, dove in precedenza aveva raccolto solamente delusioni.

Ciò ci permette di ricordare che a Monaco la pole position ha una incidenza enorme sulla gara, perché i sorpassi sono decisamente complicati. Ribadita quella che è una ovvietà per chi segue la Formula 1, torniamo a Charles Leclerc perché il monegasco è uno dei migliori sul giro secco, con ben 26 pole position in carriera, ma proprio per questo colpiscono le sue difficoltà nelle qualifiche in questo 2025, che si ripercuotono in ben poche soddisfazioni sulla griglia di partenza Formula 1. La Ferrari di quest’anno infatti è migliore sul passo gara, come abbiamo visto a Imola: bella rimonta alla domenica, ma partendo fuori dalla top 10 il podio è rimasto una chimera.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I PROBLEMI DELLA FERRARI SUL GIRO SECCO

Non siamo nemmeno a metà stagione, ma le indicazioni emerse finora dalla griglia di partenza Formula 1 ci fanno pensare che il 2025 potrebbe rischiare di essere un anno senza pole position per Charles Leclerc, come solo l’infausto 2020 da quando il monegasco è approdato in Ferrari, mentre nelle altre stagioni il pilota numero 16 è andato da un minimo di due pole nel 2021 al massimo di addirittura nove nel 2022. Il trend era iniziato già l’anno scorso, quando per la prima volta Charles Leclerc riuscì a firmare lo stesso numero di vittorie e pole position, cioè tre ciascuna, numeri che nel 2025 potrebbero essere difficili da ripetere.

La speranza è che Montecarlo possa portare una sorta di miracolo sportivo sulla griglia di partenza Formula 1 e tutto sommato il venerdì ha dato indicazioni positive, pur con il trauma del tamponamento con Lance Stroll dopo pochi minuti della FP1 per Charles Leclerc. Il Principato tante volte è stato un tabù per il suo figlio motoristicamente prediletto, chissà se il doppio capolavoro del 2024 con pole position e vittoria abbia segnato uno spartiacque, sebbene quest’anno ci sia da fare i conti pure con una Ferrari che certamente non è ai vertici…