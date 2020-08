Griglia di partenza Formula 1/ Gp 70° anniversario: la lotta per la pole position

Tra poco scopriremo come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran Premio del 70° anniversario, organizzato in questo bollente fine settimana a Silverstone: chi dunque troverà la pole position e chi invece si accontenterà di un piazzamento tra le prime file? Certo definire già la griglia alla vigilia delle qualifiche ufficiali, che ci faranno compagnia in questo sabato 8 agosto 2020 non è cosa facile, anche perché davvero a Silverstone, complice il meteo ballerino, sono sempre possibili grandi colpi di scena (e ne abbiamo avuto un assaggio proprio qui solo nel precedente weekend di gara). Pure però, viste le prestazioni registrate sull’asfalto inglese in questo fine settimana come quelle occorse in qualifica nelle prime prove di questo Mondiale 2020, è impossibile non parlare delle Mercedes quando si parla della griglia di partenza della Formula 1. Anche in vista del secondo Gp inglese in calendario, rinominato da Fia e Liberty Media Gran Premio del 70° anniversario, infatti i favoriti nella lotta per la pole position e per la prima fila nello schieramento sono le frecce nere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, di gran lunga le monoposto più competitive in questa prima parte della stagione, sia sul giro veloce che pure nel passo gara, Anzi le due vetture studiate da Toto Wolff e i suoi paiono davvero imprendili quando si spinge sull’acceleratore: saranno dunque questi due gli uomini da battere oggi nella battaglia per la pole a Silverstone.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SARA’ DOMINIO MERCEDES?

E’ dunque probabile anche anche in questo fine settimana, per poter dare fastidio alle due Mercedes nella corsa al miglior piazzamento nella griglia di partenza della Formula 1, gli avversari di Hamilton e Bottas dovranno attendere un aiuto dalla buona sorte, che pure a Silverstone non è cosa impossibile, considerata anche la particolare posizione del tracciato, posto su un altipiano spazzato dal vento, dove il meteo può cambiare anche in maniera repentina. Pure farà di tutto per inguaiare le frecce d’argento e magari trovare la prima fila nella griglia di partenza della Formula 1 il pilota della Redbull Max Verstappen, che già nella precedente prova inglese (andata in scena solo settimana scorsa) ha trovato il terzo miglior tempo nelle prove ufficiali e il secondo gradino del podio nella gara di domenica. Pure oggi nelle qualifiche del Gp del 70° anniversario puntano a fare molto bene le McLaren di Norris e Sainz, come anche le due Racing Point di Stroll e Hulkenberg (che prenderà ancora il posto di Perez, trovato positivo al coronavirus qualche giorno fa): senza trascurare ovviamente il potenziale delle due Renault, che hanno ben figurato sul tracciato inglese la scorsa settimana, lungo tutto il fine settimana. Sono ovviamente da tenere d’occhio anche le due Ferrari, che proveranno a sfruttare al massimo le ultime modifiche introdotte alla Sf1000 per diventare protagonisti della battaglia alle prime file della griglia di partenza della Formula 1 per il secondo Gp inglese. Di certo alla vigilia le maggior conferme ora sono attese da Charles Leclerc, bravo a gestire una vettura non competitiva a Silverstone, ma pure occhio a Vettel, che dopo l’ennesimo fine settimana buttato via, ora deve riscattarsi al più presto, magari riuscendo a prendere veramente parte alla battaglia per la pole position. Chissà che accadrà in pista dunque e come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp del 70° anniversario 2020!



