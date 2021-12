Griglia di partenza Formula 1/ Caccia alla pole position! Gp Abu Dhabi 2021

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via alle qualifiche che naturalmente determineranno la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Abbiamo tanto parlato del duello tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma sarà curioso verificare se altri potranno inserirsi nella lotta, magari già nelle qualifiche. In base agli ottimi numeri di Valtteri Bottas al sabato (il pilota finlandese della Mercedes ha ottenuto finora quattro pole position) ecco che proprio Bottas potrebbe essere una variabile molto interessante, tenuto pure conto del fatto che Valtteri ha conquistato una sola pole position in meno rispetto al suo compagno di squadra in Mercedes, un certo Lewis Hamilton.

Almeno nelle qualifiche, insomma, Bottas regge benissimo il confronto con Hamilton ed è un dato da sottolineare, perché in casa Red Bull invece abbiamo nove pole position per Max Verstappen e zero per il suo scudiero Sergio Perez. Insomma, Bottas può essere chiamato l’uomo del sabato: la differenza con i due fenomeni si vede alla domenica… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ANNO SCORSO

Mentre cresce l’attesa per scoprire come sarà la griglia di partenza Formula 1 in occasione del decisivo Gran Premio di Abu Dhabi 2021, possiamo ricordare che cosa era successo esattamente un anno fa a Yas Marina. Max Verstappen spera che si ripeta quel copione fin dal sabato, perché l’olandese della Red Bull con il tempo di 1’35”246 aveva conquistato la pole position in quello che era stato in tutta l’epoca ibrida un feudo della Mercedes. Per di più, alle spalle di Verstappen si era piazzato Valtteri Bottas, bravo a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton: uno scenario del genere potrebbe oggi fare molto piacere alla Red Bull.

In evidenza anche Lando Norris, che fu quarto e si prese dunque la seconda fila davanti ad Alexander Albon, che era al passo d’addio con la Red Bull. Sesto Carlos Sainz all’ultima uscita con la McLaren, la Ferrari fu solo nona con Charles Leclerc, per di più costretto poi a schierarsi al dodicesimo posto sulla griglia di partenza Formula 1 per un -3 di penalizzazione dopo un incidente nel GP precedente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARTIRE DAVANTI È DECISIVO!

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Abu Dhabi 2021 dal circuito di Yas Marina, il decisivo ultimo appuntamento della stagione che si disputa su un tracciato modificato per facilitare i sorpassi, ma dove partire davanti a tutti potrebbe già essere un tassello di capitale importanza nel grande duello per il titolo Mondiale Piloti, conteso naturalmente da Max Verstappen e Lewis Hamilton. Capiremo solamente domani in gara se la pista di Yas Marina potrà essere davvero più favorevole ai sorpassi rispetto al passato, ma naturalmente partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 è sempre importante e stavolta potrebbe esserlo ancora di più, per evitare ogni possibile insidia alla prima curva.

Finora, dobbiamo però dire che solamente dieci volte (più due casi anomali) nel Mondiale 2021 di Formula 1 ha vinto chi è partito in pole position, un dato tutto sommato non altissimo anche se in crescita negli ultimi Gran Premi. Lewis Hamilton ci è riuscito al Montmelò a maggio e poi negli ultimi due GP, cioè in Qatar e settimana scorsa in Arabia Saudita, anche se tra la partenza e l’arrivo è successo di tutto. Valtteri Bottas ci era riuscito ad ottobre in Turchia, per il resto doppiette pole position-vittoria solo per Max Verstappen a Le Castellet, in entrambe le gare disputate in Austria, in Olanda e ad Austin. Inoltre lo stesso olandese della Red Bull si era imposto a Montecarlo, quando di fatto Verstappen era scattato davanti a tutti a causa dell’assenza sulla griglia di partenza di Charles Leclerc, che aveva conquistato la pole position, mentre a Spa sappiamo che di fatto la gara non c’era stata e la pole dello stesso Verstappen fu determinante per l’ordine d’arrivo. Il duello per la conquista del titolo iridato che effetti avrà sulla griglia di partenza di Formula 1 per questa gara di Abu Dhabi?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Negli ultimi anni la griglia di partenza Formula 1 è stata quasi sempre un monologo della Mercedes, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo il record di conquistare tutte le pole position di una stagione. Il 2021 ha segnato invece un netto cambio dei valori anche sul giro secco, anche se nel finale di stagione la Mercedes sta di nuovo facendo bene e la rimonta è ad un passo. Resta il fatto che Max Verstappen ha conquistato più pole position e che Hamilton (come abbiamo già visto) ha vinto solo tre volte partendo dalla pole position – ma le ultime due sono arrivate negli ultimi due Gran Premi e sul nuovo motore di Stoccarda già si specula parecchio. D’altronde, è anche vero che un anno fa nessuno avrebbe potuto immaginare la Red Bull così forte, soprattutto in un 2021 che doveva essere di transizione…

Verstappen si è preso finora ben nove pole position contro le cinque di Hamilton, un numero decisamente basso per il sette volte campione del Mondo, anche se nelle qualifiche vere e proprie siamo 7-7, considerando che a Silverstone il miglior tempo nelle qualifiche lo aveva fatto l’inglese, ma poi la pole fu di Verstappen grazie alla Sprint Race, a Monza fu beffato Bottas, primo sia al venerdì sia al sabato, ma arretrato a causa di una penalizzazione che favorì Max, infine a Interlagos è stato penalizzato Hamilton per l’ala irregolare. Applausi in ogni caso alla enorme crescita della Red Bull, però nelle ultime sette gare Verstappen ha conquistato una sola pole position e la Mercedes ben cinque, anche se tre con Valtteri Bottas. Il riscatto Mercedes sarà sufficiente? Oggi inizieremo a capirne di più…



