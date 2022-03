Griglia di partenza Formula 1/ Gp Arabia Saudita 2022: Ferrari per la pole position

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: DI CHI SARÀ LA POLE POSITION?

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Arabia Saudita 2022 dal circuito di Gedda, dove la Ferrari sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in Bahrain, mentre le avversarie dovranno rispondere alla straordinaria partenza di Maranello nella nuova stagione. La velocità sul giro secco ha permesso a Charles Leclerc di conquistare la prima pole position del 2022, per partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 a Sakhir, dove poi il pilota monegasco ha anche vinto la gara facendo doppietta con il compagno di squadra Carlos Sainz. Un dominio che la Ferrari ha dimostrato sia al sabato sia alla domenica: adesso però serve la prima conferma…

In Arabia Saudita si corre solamente per la seconda volta e nel 2021 ci fu una gara pazza, ma nella quale comunque alla fine vinse chi era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1, cioè Lewis Hamilton. In corsa era successo un po’ di tutto, per cui è difficile dire se essere partito in pole position sia stato davvero decisivo per Hamilton, tuttavia naturalmente impostare la gara in testa può sempre essere un vantaggio e di conseguenza il duello per la conquista delle migliori posizioni sulla griglia di partenza di Formula 1 sarà naturalmente molto interessante.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 vide l’anno scorso il sorpasso della Red Bull ai danni della Mercedes in termini di numero di pole position, mentre la Ferrari era stata una comprimaria, pur con due pole per Charles Leclerc a Montecarlo e Baku, anche se nel Principato la Ferrari non poté schierarsi davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 a causa dell’incidente del pilota di casa all’ultimo giro delle qualifiche. Rispetto al disastro del 2020 era stato comunque un passo avanti, ma il 2022 sembra promettere molto di più e allora ecco che i numeri della nuova stagione potrebbero essere molto più lusinghieri per la Rossa.

La Red Bull sembra la prima rivale, anche perché naturalmente sul giro secco non dovrebbero farsi sentire i problemi di affidabilità che invece la scuderia anglo-austriaca dovrà dimostrare in gara di avere superato rispetto al Bahrain. Red Bull dovrebbe essere sinonimo di Max Verstappen, che in termini di pole position nel 2021 inflisse un perentorio 10-0 al compagno di squadra Sergio Perez. Un anno fa invece Lewis Hamilton non riuscì a fare la differenza rispetto all’allora compagno Valtteri Bottas, che si era preso quattro pole position, ma per adesso la priorità della Mercedes è tornare a lottare per la pole, con qualunque suo pilota ci riesca…











