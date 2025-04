GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: OSCAR PIASTRI LANCIA LA SFIDA A LANDO NORRIS

Scenario molto simile a settimana scorsa per la griglia di partenza Formula 1: siamo sempre nella penisola arabica e in notturna, anche se da un circuito permanente si passa un cittadino e questo ovviamente non è un dettaglio, fra poco ci attendono le qualifiche per il GP Arabia Saudita 2025 a Gedda e quindi una nuova battaglia per la pole position, dal momento che in questa stagione il Circus non si ferma nemmeno a Pasqua. Le barriere saranno più vicine rispetto a Sakhir e questo ovviamente è un aspetto delicato quando si deve cercare la massima prestazione sul giro secco.

Griglia di partenza Formula 1/ Oscar Piastri in pole position, Leclerc ok (GP Bahrain 2025 Sakhir, 12 aprile)

Il protagonista è senza ombra di dubbio Oscar Piastri nel primo scorcio della nuova stagione: non aveva mai conquistato alcuna pole position, mentre è già partito due volte su quattro gare davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1. Il dettaglio non è affatto banale se si pensa che nel 2024 Lando Norris aveva conquistato un clamoroso 8-0 nel dato delle pole position in casa McLaren, mentre adesso Piastri è in vantaggio 2-1. Ecco allora che Norris dovrà essere bravo a replicare, sempre che non ci sia qualche terzo incomodo, come il magistrale Max Verstappen di Suzuka…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Max Verstappen in pole position! GP Giappone 2025 Suzuka (oggi 5 aprile)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LEWIS HAMILTON DALL’ACUTO ALL’ANONIMATO

Possiamo adesso tratteggiare un primo bilancio del rendimento di Lewis Hamilton per quanto riguarda la griglia di partenza Formula 1, dopo le prime quattro gare in Ferrari ma già cinque sessioni di qualifica, volendo contare anche la ShootOut della Cina. A Melbourne era stato un inizio sofferto sul giro secco, con l’inglese ottavo e d’altronde anche Charles Leclerc appena più avanti, in settima posizione. In Cina ci fu naturalmente l’acuto proprio nelle qualifiche della Sprint, poi convertito in vittoria nella gara breve, poi però nelle qualifiche “vere” ci fu un quinto posto abbastanza modesto considerate le premesse.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Cina 2025 Shanghai: pole position Piastri, male Ferrari (oggi 22 marzo)

I veri problemi tuttavia dovevano ancora cominciare per Lewis Hamilton sulla griglia di partenza Formula 1: ottavo in Giappone a fronte del quarto posto di Leclerc e poi addirittura nono in Bahrain, piazzamento molto deludente già di suo e ancora di più pensando a un Leclerc capace di portare la Ferrari al terzo posto e poi di fatto secondo in griglia grazie alla penalizzazione di George Russell. Insomma, escluso il guizzo nel venerdì cinese il quadro comincia a essere sconfortante, anche perché paradossalmente il gap con Leclerc sta crescendo con il passare delle gare.