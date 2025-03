Dopo che è terminata la sessione di qualifiche del Gp di Australia 2025 da Melbourne, è possibile andare a vedere quale sarà la griglia di partenza in vista del Gp di domani mattina, che scatterà a partire dalle ore 5:00 italiane. Cominciamo dalla posizione più importante, la pole position, che è stata registrata da Lando Norris su McLaren. Il team papaya incomincia quindi il mondiale 2025 nel migliore dei modi, dimostrandosi ancora la vettura da battere. Disastrosa la prova delle Ferrari, con Leclerc e Lewis Hamilton solamente sesto e settimo, superati anche da Tsunoda e Albon.

Seconda posizione, a completare la prima fila, per Oscar Piastri, compagno di scuderia di Norris, con Max Verstappen che fra mille difficoltà riesce comunque a piazzarsi in seconda fila, con il terzo tempo. Quarta la Mercedes di George Russell, quindi i quattro di cui sopra, poi Gasly e Carlos Sainz a completare la top 10. Deludente, come detto sopra, la Rossa, nonostante un venerdì promettente, con la SF-75 che non è mai riuscita ad essere competitiva, senza mai impensierire le due McLaren. Appuntamento a domani mattina, alle ore 5:00, per il primo gran premio della stagione di Formula 2025. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2025 MELBOURNE: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (OGGI 15 MARZO

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CACCIA ALLA PRIMA POLE POSITION!

Questa è l’alba (italiana) della prima pole position, stiamo per scoprire la composizione della griglia di partenza Formula 1 per il GP Australia 2025 e naturalmente l’attesa è molto alta dopo i mesi di sosta invernale. Tutto cadrà alle prime luci del mattino di oggi, sabato 15 marzo, ma varrà la pena di alzarsi presto, perché le indicazioni delle prove libere ci parlano di un duello già serrato tra Ferrari e McLaren, con Charles Leclerc che è stato il pilota più veloce del venerdì davanti a Oscar Piastri e Lando Norris.

Parlando di griglia di partenza Formula 1, la Ferrari dovrà provare a fare meglio della scorsa stagione, quando ottenne in tutto quattro pole position, tre con Leclerc e una con l’ormai ex Carlos Sainz. I dominatori sul giro secco furono Max Verstappen e Lando Norris con otto pole position a testa, anche se l’olandese cominciò con sette in fila per poi fermarsi quasi completamente, mentre Norris è stato il mattatore delle qualifiche nella seconda metà della stagione. Citazione di merito anche per George Russell che aveva conquistato quattro pole position, ciò ci fornisce lo spunto per passare in casa Mercedes…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL DEBUTTO DI ANDREA KIMI ANTONELLI

Infatti siamo molto curiosi di scoprire come si piazzerà Andrea Kimi Antonelli sulla prima griglia di partenza Formula 1 della sua carriera. Ieri non è stato un venerdì facile per il pilota italiano classe 2006, che ha chiuso sedicesimo la FP2, anche se potremmo osservare che è comunque rimasto davanti a Liam Lawson, che da quest’anno è il compagno di Max Verstappen in Red Bull ma ha già un po’ di esperienza grazie a 11 GP nelle scorse due stagioni. Per Antonelli è invece il debutto assoluto in Formula 1 e naturalmente è una bella responsabilità farlo immediatamente in Mercedes e prendendo il posto di un certo Lewis Hamilton.

D’altronde, questa è la dimostrazione di quanto la Mercedes creda in Andrea Kimi Antonelli. Logicamente non dovrebbe lottare per la pole position, qualificarsi per il Q3 sarebbe già eccellente per un ragazzo che ha appena 18 anni e mezzo e un anno fa a Melbourne correva con la Prema in Formula 2, con un ritiro in gara-1 e il quarto posto in gara-2. Da diverse stagioni non abbiamo un pilota italiano nei top team, le ultime nostre pole position risalgono infatti al lontano 2009, con Jarno Trulli in Bahrain e Giancarlo Fisichella in Belgio. Salvo “miracoli” non sarà oggi il giorno, ma con il tempo la griglia di partenza Formula 1 potrebbe tornare a colorarsi d’azzurro.