Griglia di partenza Formula 1/ GP Austria 2022 Zeltweg: chi in pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI PARTIRÀ IN POLE?

Oggi pomeriggio scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Austria 2022 dal circuito del Red Bull Ring, anche se a volere essere pignoli già sappiamo chi è l’autore della pole position sul tracciato di proprietà delle ‘lattine’ che sorge tra Zeltweg e Spielberg. Essendoci in questo weekend la Sprint Race per fissare la griglia di partenza per il Gran Premio di Formula 1, a differenza dell’anno scorso la pole position ufficiale per le statistiche va a colui che è stato il più veloce del venerdì nelle qualifiche “classiche” sul giro secco, cioè naturalmente Max Verstappen che è stato il primo ieri, precedendo il grande rivale Charles Leclerc in una prima fila di lusso.

Tuttavia, oggi giustamente c’è in palio l’obiettivo più importante: partire davanti tutti sulla griglia di partenza Formula 1 nella gara di domani, a prescindere da quello che diranno i libri di storia. Naturalmente le aspettative sono di uno splendido duello proprio tra Verstappen e Leclerc, sulla distanza sostanzialmente di un terzo di Gran Premio (24 rispetto ai 71 della domenica), senza l’obbligo di effettuare pit-stop ma con la possibilità di utilizzare il DRS per provare sorpassi che al Red Bull Ring non dovrebbero essere troppo difficili. Le difficoltà della Ferrari sono cominciate ad Imola nel precedente weekend con Sprint Race, chissà se stavolta cambieranno le cose – curiosamente, passando da casa Ferrari quella della Red Bull.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

La griglia di partenza Formula 1 in copertina mette comunque Charles Leclerc, che nel 2022 ha già ottenuto sei pole position, dato particolarmente interessante per quanto riguarda la nostra analisi che si concentra in questo momento sulla griglia di partenza Formula 1, anche se chiama in causa le difficoltà alla distanza della Ferrari. Partire in pole position possiamo dire che sia fondamentale per il pilota monegasco, perché le quattro vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate sempre scattando dalla prima casella, anche se Charles ha imparato fin troppo bene che la conquista della migliore posizione sulla griglia di partenza di Formula 1 non è garanzia di successo alla domenica.

A Silverstone è arrivato finalmente il primo acuto di Carlos Sainz, bravo anche alla domenica nel convertire in vittoria la pole position del sabato, mentre la Red Bull naturalmente è la prima rivale della Ferrari e ha già conquistato pole position con entrambi i piloti, grazie a Sergio Perez in Arabia Saudita e Max Verstappen prima ad Imola (che è stato il primo weekend stagionale con la Sprint Race), poi a Montreal e tecnicamente anche già qui in Austria, anche se al sabato la Ferrari resta davanti. Il bilancio Red Bull è in ogni caso molto più equilibrato rispetto al 6-1 di Leclerc in termini di pole position su Carlos Sainz in casa Ferrari, il compito di Verstappen sarà quello di fare la differenza (anche) rispetto a Perez.











