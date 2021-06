Griglia di partenza Formula 1/ Gp Azerbaijan 2021: lotta per la pole position a Baku

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: A CHI LA POLE A BAKU?

Siamo impazienti di scoprire come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per il Gran premio d’Azerbaijan 2021, sesto appuntamento del mondiale, e dunque chi otterrà, nelle strette strade di Baku, la pole position. Solo oggi pomeriggio, con le qualifiche ufficiali, sapremo dunque chi riuscirà a partire dalla posizione più favorevole nello schieramento, domani in gara: pure va detto che nella prova azera, che torna dopo un anno di stop (causato dalla pandemia), la pole position non è condizione obbligata per la vittoria finale.

Pur trattandosi di un tracciato cittadino come quello monegasco, dove è andata in scena l’ultima prova del calendario iridato, la pista di Baku presenta si alcuni tratti molto stretti, ma anche parecchi punti punti dove è facile superare, con anche un rettilineo di oltre 2.2km, dove potremmo assister ad aspre battaglie. Pur tenuto conto di tali elementi, non dobbiamo immaginare che oggi la lotta per la pole position o la prima fila della griglia di partenza della formula 1 per il Gp di Azerbaijan 2021 sia meno infuocata, anche perchè è pure sul giro veloce che si sta giocando il duello tra Mercedes e Red Bull, le due grandi protagonisti in questa prima parte della stagione.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Come abbiamo accennato prima, a dominare la prima parte della stagione della Formula 1 è il duello tra Mercedes e Red bull e possiamo dire che sono proprio queste due scuderie, e i loro piloti, che con tutta probabilità si giocheranno le prime file della griglia di partenza della F1 per il Gp d’Azerbaijan 2021 oltre che per la pole position a Baku questo pomeriggio. I dati recuperati in questa prima parte del campionato del mondo sono evidenti: alla vigilia della prova di Baku infatti vediamo bene che la casa di Stoccarda era riuscita a far sue ben tre pole position su cinque gare e nel dettaglio ricordiamo che fu prima casella per il campione del mondo Hamilton a Imola e al Montmelò, mentre il compagno di squadra si riscattò in Portogallo.

La stagione 2021 della formula 1 pure venne aperta dal magnifico giro veloce in qualifica di Max Verstappen: da allora l’olandese è stato presenza fissa nelle prime file della griglia di partenza della Formula 1, e pure solo pochi giorni fa, vincente a Monaco è riuscito a scalare anche la vetta della graduatoria iridata. Completando il quadro, va detto che a Montecarlo poi ricordiamo che fu grandissimo colpo di scena, con il super tempo di Charles Leclerc durante le qualifiche, che fece sognare i fan della Ferrari e che gli assicurò la pole position: il pilota della Rossa poi per un problema al cambio non è riuscito nemmeno a scendere in pista la domenica dopo, e lasciò proprio a Verstappen la prima casella, che ne fece gran tesoro. E chissà ora cosa potrebbe accedere nelle qualifiche di questo pomeriggio: a chi andrà la prima casella della griglia di partenza della Formula 1 per il Gp d’Azerbaijan 2021?



