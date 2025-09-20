Griglia di partenza Formula 1, Gp Azerbiagian 2025 Baku: scopriremo chi farà la pole position oggi, sabato 6 settembre, con un focus su Charles Leclerc

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, IL FEELING DI CHARLES LECLERC CON BAKU

Quando si parla della griglia di partenza Formula 1 in vista del GP Azerbiagian 2025, non si può fare a meno di notare che sul circuito di Baku c’è un maestro indiscusso sul giro secco che risponde al nome di Charles Leclerc, che infatti sulle sponde del mar Caspio è scattato per ben quattro volte dalla pole position.

Il dato diventa ancora più interessante se si pensa che a Baku ci sono otto precedenti (compresala prima edizione del 2016 che fu GP Europa) e quindi il pilota monegasco della Ferrari vanta il 50% delle pole position, mentre la restante metà è molto frammentata, con una pole position a testa per Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas, che si erano presi una pole a testa dal 2016 al 2019.

C’è stata poi l’assenza del 2020 a causa della pandemia di Coronavirius, la Formula 1 è tornata a Baku nel 2021 e da allora in poi tutte le pole position sono state firmate da Charles Leclerc, che vanta quindi il 100% dopo il Covid. Contando che adesso Hamilton è suo compagno di squadra, possiamo osservare che solo i piloti Ferrari vantano partenze al palo a Baku in carriera.

Questo è un dato davvero curioso per la griglia di partenza Formula 1, che fatalmente però ha pure l’altro lato della medaglia quando si pensa che Leclerc in Azerbaigian non è mai riuscito a vincere. Particolarmente doloroso fu il ritiro nel 2022 per un guasto al motore, perché quella fu la gara che lanciò di fatto la fuga di Max Verstappen verso il Mondiale, dopo un inizio di stagione (si era a giugno) che aveva acceso speranze per la Ferrari.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, SPERANZE FERRARI?

Verrebbe comunque da dire che almeno oggi, sabato 20 settembre 2025, ci potrebbe essere un favorito secco per la griglia di partenza Formula 1, però evidentemente questo pronostico si scontra con la realtà del 2025, che è un anno che vede la Ferrari decisamente in difficoltà nelle qualifiche, tanto che lo stesso Charles Leclerc finora ha firmato una sola pole position a Budapest, davvero poco per il monegasco che in carriera vanta ben ventisette partenze davanti a tutti.

Insomma, storicamente abbiamo imparato a conoscere Charles Leclerc come un mago del giro secco in qualifica, ma il 2025 sta mettendo alla prova le qualità del monegasco, che quindi potrebbe essere costretto a cedere lo “scettro” del sabato di Baku. Se così fosse, potrebbe esserci comunque una speranza: tante volte Leclerc è stato sfortunato alla domenica in Azerbaigian, potrebbe essere la volta buona per riscattare qualche credito con la buona sorte (a partire dalla griglia di partenza Formula 1) nel giorno più importante del weekend di Formula 1…