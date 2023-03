Griglia di partenza Formula 1/ GP Bahrain 2023: a chi la prima pole position?

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: PRIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE!

Oggi pomeriggio scopriremo come sarà composta la griglia di partenza Formula 1 per il GP Bahrain 2023, il primo e quindi naturalmente attesissimo appuntamento della nuova stagione, che parte dal circuito di Sakhir.

C’è dunque grande curiosità per la battaglia sul giro secco che ci darà i primi responsi concreti, almeno in termini di prestazione pura, dopo un lungo inverno spezzato solamente dalle presentazioni delle varie monoposto e da una sola sessione di test di tre giorni, proprio in Bahrain appena una settimana fa. Ieri poi naturalmente ci sono state le prove libere, oggi finalmente il primo verdetto ufficiale con la Griglia di partenza Formula 1 e la pole position in palio, poi domani naturalmente scopriremo chi sarà il primo vincitore dell’anno nuovo.

Dobbiamo dire che il circuito di Sakhir favorisce i sorpassi, per cui partire in pole position potrebbe non essere così fondamentale, però la griglia di partenza Formula 1 ha sempre un fascino speciale al primo Gran Premio, perché nelle qualifiche ci sarà il primo momento in cui tutti mostreranno il proprio potenziale, senza “se” e senza “ma”.

Nel 2022 l’uomo del giro secco era stato Charles Leclerc, anche se purtroppo per il monegasco della Ferrari sappiamo che ciò era servito a poco contro lo strapotere in gara di Max Verstappen e della Red Bull, facilitato anche da qualche errore di troppo da parte di Maranello. Leclerc era quindi lo “specialista” delle partenze davanti a tutti sulla griglia di partenza poi non convertite in vittorie, etichetta da strapparsi di dosso nel 2023, se possibile.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI DEL 2022

La Ferrari riguardo alla griglia di partenza Formula 1 sarà comunque chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nel 2022, dal momento che Charles Leclerc era partito per ben nove volte dalla pole position. Quattro delle cinque vittorie ottenute in carriera da Leclerc (Spa e Monza 2019, Sakhir e Melbourne 2022) sono arrivate scattando dalla prima casella, con l’Austria 2022 che ha dunque sancito una prima volta per la vittoria non partendo al palo, una delle soddisfazioni più belle in un 2022 che resterà fatalmente l’anno dei rimpianti per la Ferrari, che aveva ottenuto anche tre pole position per Carlos Sainz, tra l’altro le prime della carriera per il pilota spagnolo del Cavallino.

La Red Bull invece aveva visto scattare davanti a tutti Sergio Perez in Arabia Saudita, ma soprattutto Max Verstappen in ben sette occasioni, anche se al sabato avrebbe perso il confronto con Leclerc (7-9). Naturalmente l’olandese ha nella domenica il suo punto di forza, avendo colto un numero di successi doppio rispetto alle pole position, ma partire davanti a tutti farebbe piacere anche a lui, per cercare il tris iridato consecutivo. Infine, in Ungheria fu George Russell a partire davanti a tutti sulla griglia di partenza, regalando alla Mercedes l’unica pole position stagionale, clamorosamente come la Haas grazie al capolavoro a Interlagos da parte di Kevin Magnussen.

