GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: OSCAR PIASTRI IN POLE POSITION

Oscar Piastri in pole position, la griglia di partenza Formula 1 vedrà quindi domani il pilota australiano della McLaren davanti a tutti domani al Sakhir, al momento della partenza per il GP Bahrain 2025. Piastri ha fermato il cronometro in occasione della sua migliore prestazione sul tempo di 1’29”841, secondo posto per George Russell con la Mercedes e buone notizie anche per Charles Leclerc, che si è preso la terza posizione con la Ferrari. Bravissimo Andrea Kimi Antonelli che gli scatterà di fianco al quarto posto, poi in terza fila Pierre Gasly e il grande deluso di oggi, Lando Norris sesto. Stranamente anonimo anche Max Verstappen al settimo posto, poi chiudono la top 10 Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Yuki Tsunoda.

Entriamo nella seconda metà con i cinque piloti che sono usciti di scena al termine del Q2 delle qualifiche: undicesimo un discreto Jack Doohan davanti a Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Infine, occuperanno inevitabilmente le ultime posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 i piloti che sono stati eliminati già nel corso del Q1, cioè Alexander Albon sedicesimo, poi un “depresso” Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e infine Oliver Bearman. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COMINCIANO LE QUALIFICHE

La vittoria capolavoro di Max Verstappen domenica scorsa a Suzuka ha rimesso l’olandese al centro dell’attenzione, oggi l’obiettivo per il campione del Mondo potrebbe essere quello di tornare davanti a tutti anche sulla griglia di partenza Formula 1, cercando di conquistare la pole position al Sakhir per il GP Bahrain 2025. Un anno fa Verstappen ci era riuscito, era tra l’altro il primo evento della stagione, che iniziò sotto il segno di una Red Bull ai tempi ancora dominante. Il campione del Mondo ottenne la pole position con il tempo di 1’29”179 davanti a Charles Leclerc, che portò la Ferrari in prima fila al sul fianco, davanti a George Russell e Carlos Sainz.

Reggeva ancora Sergio Perez, che fu quinto davanti a Fernando Alonso, mentre fa una certa impressione pensare che la McLaren non andò oltre la quarta fila, con Lando Norris settimo davanti a Oscar Piastri. Alla domenica fu doppietta Red Bull con Verstappen vincitore davanti a Perez, Sainz terzo e Leclerc quarto: tredici mesi dopo molto è cambiato, cosa ci dirà stavolta la griglia di partenza Formula 1? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCOPRIAMO UN NOME NUOVO

Magari non sarà uno dei protagonisti di primissimo piano sulla griglia di partenza Formula 1, però vogliamo spendere qualche parola su Isack Hadjar in vista delle qualifiche per il GP Bahrain 2025 sul circuito di Sakhir, dove il pilota franco-algerino classe 2004 ha già corso nelle ultime due stagioni in Formula 2, ma ovviamente è al debutto con la Formula 1. Il pilota della Racing Bulls finora è stato solo marginalmente sfiorato dai movimenti di piloti nella galassia Red Bull, ma è chiaro che pure il suo rendimento è sotto i riflettori, perché sappiamo che tutto è possibile da quelle parti.

In effetti, nei primi tre Gran Premi della sua carriera Isack Hadjar ha già avuto due differenti compagni di squadra, cioè prima Yuki Tsunoda e poi Liam Lawson. Dopo il traumatico debutto in Australia con incidente nel giro di formazione, per cui in realtà non è nemmeno riuscito a prendere il via, Hadjar in realtà ha fatto più che bene nei due GP successivi: undicesimo in Cina con Tsunoda sedicesimo e soprattutto ottavo in Giappone, con i primi 4 punti conquistati in una gara nella quale invece Lawson non è andato oltre il diciassettesimo posto.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: OTTIMO RENDIMENTO PER ISACK HADJAR

Volendo parlare del rendimento sul giro secco, che naturalmente ci interessa in modo particolare presentando la griglia di partenza Formula 1, ecco che Isack Hadjar era stato undicesimo a Melbourne sfiorando quindi subito il Q3, poi settimo a Shanghai con una fantastica sessione di qualifiche, infine settimo anche a Suzuka. Segni particolari: sia in Cina sia in Giappone Hadjar è riuscito a precedere sia Tsunoda sia Lawson, avendo davanti a sé solamente Max Verstappen fra i piloti del gruppo Red Bull.

Per un debuttante sono evidentemente risultati eccellenti e quindi magari prossimamente potremmo ritrovarci a commentare la possibilità che Isack Hadjar vada ad occupare il sedile della seconda Red Bull, anche se probabilmente per la sua crescita sarebbe meglio un anno pieno in Racing Bulls. Di certo parliamo di un debuttante che vanta già al proprio attivo due qualificazioni per il Q3, di conseguenza sarà molto interessante scoprire come si piazzerà questa volta sulla griglia di partenza Formula 1 il giovane talento francese…