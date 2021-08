Griglia di partenza Formula 1/ Gp Belgio 2021 Spa: la lotta per la pole position

Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula 1 per il Gp Belgio 2021, il dodicesimo appuntamento della stagione che ci sta tenendo compagnia dal circuito di Spa Francorchamps. Oggi di conseguenza la lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 sarà bellissima sul nastro d’asfalto nelle Ardenne, perché la pista è meravigliosa ed esalta le caratteristiche tecniche dei migliori piloti anche se magari la lotta per raggiungere la pole position potrebbe essere meno importante che altrove, perché in genere vi sono diverse opportunità per sorpassare in gara a Spa. Dopo la storica novità della Sprint Race di Silverstone, in Belgio (come anche un mese fa a Budapest) avremo la normalità delle qualifiche “tradizionali” per determinare la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio che segna la ripartenza dopo la pausa estiva.

Finora, potremmo dire che solamente quattro volte “e mezza” nel Mondiale 2021 di Formula 1 ha vinto chi è partito in pole position, cioè Lewis Hamilton al Montmelò a maggio e Max Verstappen a Le Castellet e poi in entrambe le gare disputate circa un mese fa in Austria; inoltre lo stesso olandese della Red Bull si era imposto a Montecarlo, quando di fatto Verstappen era scattato davanti a tutti a causa dell’assenza sulla griglia di partenza di Charles Leclerc, che aveva conquistato la pole position. Il duello per la conquista del titolo iridato è vibrante quest’anno, vedremo che effetti avrà sulla griglia di partenza di Formula 1 per questa gara di Spa, ogni punto infatti può essere prezioso.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Negli ultimi anni la griglia di partenza Formula 1 è stata quasi sempre un monologo della Mercedes, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo il record di conquistare tutte le pole position di una stagione, possibilità sfumata solo nel finale. Il 2021 tuttavia sta raccontando una storia differente, perché i numeri sono molto equilibrati. Al sabato talora si è messa in luce anche la Ferrari, ben due volte capace di conquistare la pole position con Charles Leclerc sui circuiti cittadini di Montecarlo e Baku; sappiamo però che alla domenica la musica è molto diversa e lascia spazio al duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’olandese in vantaggio anche nelle qualifiche.

Verstappen infatti si è preso finora ben cinque pole position contro le tre di Hamilton, che ha accorciato le distanze scattando davanti a tutti a Budapest, anche se nelle qualifiche vere e proprie siamo 4-4, considerando che a Silverstone il miglior tempo nelle qualifiche lo aveva fatto l’inglese, ma poi la pole fu di Verstappen grazie alla Sprint Race. Una volta a testa alla fine è stato il grande rivale a vincere – scambio di posizioni a vantaggio di Hamilton in Bahrain e di Verstappen a Imola. Per quanto riguarda invece le scuderie, la Mercedes è partita quattro volte davanti a tutti nel 2021 sulla griglia di partenza Formula 1, perché c’è stata la pole position di Valtteri Bottas a Portimao mentre Sergio Perez non ci è ancora riuscito. La lotta per i due titoli iridati tuttavia è apertissima e anche le posizioni sulla griglia di partenza Formula 1 possono avere un peso notevole…



