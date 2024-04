Griglia di partenza Formula 1/ Gp Cina 2024 Shanghai: chi farà la pole position? (oggi sabato 20 aprile)

La griglia di partenza Formula 1 promette di regalarci davvero tante emozioni oggi, sabato 20 aprile, dal momento che l’appuntamento con le qualifiche del Gran Premio della Cina 2024 e la caccia alla pole position sarà particolare per più di un motivo. In sintesi: non si correva a Shanghai dal 2019, una vera e propria “era geologica” nel mondo della Formula 1, ed inoltre questo è il primo evento dell’anno che prevede anche la Sprint al suo interno. Ecco allora che per farsi un’idea di quello che potrebbe succedere stamattina (in orario italiano dalle 9.00) per la griglia di partenza Formula 1 abbiamo il punto di riferimento della molto simile sessione della Sprint ShootOut.

Certo, è stato un venerdì bagnato e ricco di colpi di scena, con il massimo della pioggia che si è toccato proprio in occasione del decisivo Q3, nel quale i tempi sul giro si sono alzati di circa 20 secondi, davvero un’enormità: ecco allora che le risposte potrebbero non essere così calzanti se oggi invece si dovessero correre sull’asciutto, come potrebbe sembrare grazie a previsioni meteo che dovrebbero essere più favorevoli. Di certo la pioggia aveva aiutato a rimescolare le carte, con una McLaren, una Mercedes, una Aston Martin, una Red Bull e una Ferrari nelle prime cinque posizioni della griglia di partenza Formula 1 per quanto riguarda la Sprint.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP CINA 2024 SHANGHAI: TRA VECCHI LEONI E NUOVI GRANDI TALENTI

Quanto successo ieri non entrerà nelle statistiche ufficiali, perché la “vera” pole position e più in generale la griglia di partenza Formula 1 che resterà negli annali per il Gran Premio della Cina 2024 a Shanghai sarà quella che emergerà dalle qualifiche di oggi, però naturalmente è una bella soddisfazione per Lando Norris, che ha dimostrato notevoli qualità di guida sul bagnato, ma anche per i “vecchi leoni” Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che hanno dimostrato come la classe non abbia età in condizioni estreme come quelle createsi proprio nei minuti decisivi della Sprint ShootOut.

Ci potrebbe essere da riflettere invece in casa Red Bull e Ferrari, finora indiscutibilmente forze egemoni della stagione 2024 di Formula 1 e ieri in difficoltà comune, tanto da occupare alternandosi le posizioni dalla quarta alla settima. Potrebbe quindi essere più complicato emergere nella Sprint, ma poi ovviamente la loro speranza comune sarà quella di ristabilire la gerarchia dei valori 2024 nelle qualifiche, per poi scattare dalle migliori posizioni possibili della griglia di partenza Formula 1 domenica, quando ci sarà l’appuntamento con la gara “lunga”, culmine del GP Cina a Shanghai.











