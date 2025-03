Andiamo a vedere la griglia di partenza Formula 1 per il Gp della Cina 2025 di domani, dal circuito di Shanghai. La pole position è stata segnata da Oscar Piastri su McLaren, che partirà così in prima posizione al fianco di George Russell su Mercedes. Seconda fila per Lando Norris (terzo) e Max Verstappen, davanti ad una terza fila tutta rossa, con le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente quinti e sesti.

Dopo di loro i due rookie Hadjar e Antonelli, poi Tsunoda e Albon in quinta fila. Undicesima posizione per Ocon davanti a Hulkenberg, quindi tredicesimo Fernando Alonso davanti a Lance Stroll, poi Carlos Sainz e Gasly, quindi Bearman e Doohan, davanti a Bortoleto e Lawson, entrambi in ultima fila. Per Oscar Piastri è la prima pole in carriera, nonchè l’ottava prima fila nella sua carriera, la terza consecutiva. 166esima pole invece per McLaren, nonchè la seconda di fila quest’anno. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, GP CINA 2025 SHANGHAI: CHI FARÀ LA POLE POSITION? (OGGI 22 MARZO)

La griglia di partenza Formula 1 può essere presentata sfruttando innanzitutto le indicazioni di ieri, un venerdì che ha portato il sereno per Lewis Hamilton e la Ferrari almeno nella Sprint ShootOut, per cui il numero 44 è scattato davanti a tutti nella gara breve del GP Cina 2025 a Shanghai. Adesso però si deve lottare per quella che potremmo definire la “vera” pole position, dal momento che avremo le qualifiche per stabilire appunto tutte le posizioni sulla griglia di partenza Formula 1, sperando quindi che Maranello possa di nuovo ben figurare nelle prove ufficiali, dalle ore 8.00 italiane.

Bisogna naturalmente tenere conto dell’errore di Lando Norris nell’ultimo giro lanciato, che ha determinato il sesto posto del pilota McLaren nella ShootOut di ieri, ma in ogni caso la Ferrari ha mostrato consolanti segnali di inversione di tendenza e di una competitività certamente maggiore rispetto all’Australia, in particolare con l’inglese, che però magari spingerà anche Charles Leclerc a dare il massimo per essere nelle posizioni di vertice della griglia di partenza Formula 1 quando conta di più, cioè oggi.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU FERNANDO ALONSO

Adesso però vogliamo parlarvi di Fernando Alonso, il cui inizio di stagione è stato più difficile del previsto. Ieri è stato undicesimo nella Sprint ShootOut, escluso però dalla top 10 proprio dal compagno di squadra Lance Stroll, che ha quindi saputo fare meglio dello spagnolo dopo avere anche portato i primi punti della nuova stagione alla Aston Martin con il sesto posto a Melbourne, dove invece Fernando Alonso ha vanificato ogni possibilità di essere protagonista in una gara “pazza” andando a sbattere contro un muro. Serve quindi un guizzo di classe per uscire dalla mediocrità di questi primi risultati…

Staremo a vedere se Fernando Alonso troverà il riscatto già con il piazzamento sulla griglia di partenza Formula 1, lo spagnolo a dodici anni di distanza è ancora l’ultimo vincitore con la Ferrari a Shanghai (correva il 2013), ma d’altronde dobbiamo ricordare che il primo successo di Alonso in Cina risale addirittura al 2005, esattamente venti anni fa. Qualcuno dei suoi attuali rivali, come ad esempio il nostro Andrea Kimi Antonelli, non era ancora nemmeno nato quando Fernando Alonso vinceva a Shanghai al volante della Renault con cui proprio in quella stagione conquistò il suo primo Mondiale.