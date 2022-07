Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia 2022: caccia alla pole position!

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CACCIA ALLA POLE! (GP FRANCIA 2022)

Chi scatterà in pole position nel Gp Francia 2022? La griglia di partenza di Formula 1 sul circuito di Le Castellet sta per essere definita: dalle ore 16:00 infatti ci attendono le qualifiche, dopo aver assistito alla Sprint Race torniamo ad avere il metodo “tradizionale” per definire la griglia di partenza. Partire dalla prima posizione naturalmente sarà importante, anche se chiaramente una gara di Formula 1 si può poi sviluppare in altri modi e dunque stravolgere tutto il contesto iniziale; sia come sia, la Ferrari quest’anno ha dominato le qualifiche e dunque ci aspettiamo possa fare bene anche oggi.

Scopriremo presto quale sarà la definizione della griglia di partenza nel Gp Francia 2022: ovviamente il focus riguarda la lotta tra Red Bull e Ferrari che interessa il Mondiale di Formula 1 – sia piloti che costruttori – ma poi sarà molto interessante valutare quali saranno le altre posizioni, tra una Mercedes che sta crescendo (soprattutto con Lewis Hamilton) ma deve ancora fare un passo in più e le varie outsider, dalla Alpine alla McLaren passando per la Alpha Tauri, che si giocano le posizioni di rincalzo che sono comunque importanti. Tra qualche ora via alle qualifiche, adesso facciamo un ulteriore focus sull’eventuale griglia di partenza di Formula 1…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: LA STORIA DELLA POLE POSITION

Dunque siamo in attesa di definire la griglia di partenza di Formula 1 per il Gp Francia 2022. Nel frattempo possiamo dire che la Ferrari ha statistiche dominanti quest’anno: la rossa ha ottenuto ben 7 pole position sugli 11 Gran Premi totali. Charles Leclerc ne ha 6 di cui quattro consecutive, anche se nelle ultime tre gare ha dovuto cedere il passo; Carlos Sainz ci ha aggiunto quella timbrata in Gran Bretagna, dunque Ferrari davanti a una Red Bull che dalla griglia di partenza di Formula 1 è scattata in prima posizione tre volte con Max Verstappen e una con Sérgio Perez, che la pole l’ha timbrata in Arabia Saudita.

Volendo invece valutare quando la griglia di partenza abbia rispecchiato la vittoria nel Gran Premio, scopriamo che per Leclerc è stato così in Bahrain e Australia, per Sainz a Silverstone; Verstappen può dire di aver vinto dalla pole position a Imola e in Canada, ma per contro il campione del mondo in carica non ha avuto bisogno del primo posto sulla griglia di partenza in Arabia Saudita, a Miami, in Spagna e in Azerbaijan. Da questo punto di vista, ancora una volta la Red Bull sembra avere qualcosa di più in gara, ma tra poco nelle qualifiche del Gp Francia 2022 di Formula 1 scopriremo chi si prenderà la pole position…











