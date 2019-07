Solo poche ore e oggi sabato 27 luglio 2019 scopriremo la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Germania 2019 sul tracciato di Hockenheim: dopo quindi anche l’ultima sessione di prove libere, si fa sul serio sull’asfalto tedesco, dove quindi si accenderà la lotta per la pole position. L’attesa è ovviamente grande anche se va detto che in questa prima parte della stagione, dove il Gp di Germania rappresenta un po’ una specie di giro di boa, è regnata una grande incertezza: non sempre la griglia di partenza fissata nel sabato ha poi avuto esatto riscontro alla bandiera a scacchi di domenica. Gli appassionati di formula 1 infatti ricordano bene come già in Australia la pole position venne conquistata da Hamilton, ma poi il britannico dovette arrendersi al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Stessa cosa ma a ruoli inverti poi accadde in Spagna al Montmelò e di nuovo pure a Silverstone solo nella prova precedente del mondiale. Non sono poi stati solo i due piloti della Mercedes a dominare in stagione nella griglia di partenza della formula 1. Non possiamo infatti certo non ricordare le belle pole position ottenute da Leclerc in Austria e poi dal compagno di squadra in Ferrari Sebastian Vettel a Montreal: come però i tifosi della Rossa ricordano bene, la bandiera a scacchi di domenica vide il trionfo di altri nomi (Hamilton in Canada e Verstappen al Redbull Ring). Nonostante tale andamento però di certo la lotta per le miglior posizioni sulla griglia di partenza di formula 1 di quest’oggi sarà bellissima e ricca di emozioni.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

In attesa quindi di scoprire come sarà fissata la griglia di partenza della Formula 1 per il Gp di Germania 2019 e pure a chi andrà la pole position (che però come abbiamo visto non assicura la vittoria nella gara di domenica) ci parer giusto fare un passo indietro nella storia. Che cosa era successo ad Honckenheim solo un anno fa? Come gli appassionati di F1 ben sanno, allora a quel punto della stagione infuriava la battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton per il titolo iridato e nel Gp di casa pareva che il tedesco della Ferrari avesse qualcosa di più. Approfittando poi quel giorno del buon tempo, Vettel come pure Raikkonen ci avevano messo ben poco a mettersi in mostra in qualifica all’Hockenheim ring: i due poi avevo ampiamente approfittato del piccolo problema idraulico che aveva temporaneamente fermato la Mercedes di Hamilton e che lo avevano costretto a non disputare le qualifiche. Le Ferrari sono quindi le uniche protagoniste delle prove ufficiali e pure le vetture “sorelle” come le Sauber Alfa romeo ruggiscono. Alla bandiera a scacchi quindi la griglia di partenza vide la pole position di Vettel su Ferrari con il miglior tempo nella Q3 di 1.11.212, seguito da Bottas in prima fila: seconda fila per Raikkonen e Verstappen, seguiti nella top ten da Magnussen, Grosjean, Hulkenberg, Sainz, Leclerc e Perez. Fu solo 14^ quindi Lewis Hamilton, il quale però riesci comunque a vincere il gran premio, dopo una gara a dir poco rocambolesca.

