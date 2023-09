Griglia di partenza Formula 1/ GP Giappone 2023 Suzuka: chi farà la pole position? (oggi 23 settembre 2023)

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: CHI PARTE IN POLE?

Appuntamento attorno all’ora di colazione (naturalmente italiana) per una mattina all’insegna della griglia di partenza Formula 1 per il Gran Premio del Giappone 2023, che sarà naturalmente determinata dalle qualifiche sul circuito di Suzuka. Lo spettacolo è assicurato, anche se fare la pole position sul tecnico circuito nipponico potrebbe essere meno determinante che altrove, dal momento che a Suzuka si dovrebbe riuscire a sorpassare anche in gara. In ogni caso è sempre significativo partire davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1, in particolare in questo momento nel quale la superiorità della Red Bull potrebbe non essere più così netta, almeno per quanto riguarda l’esito delle singole gare, perché il Mondiale ovviamente non è in discussione.

Il merito è soprattutto di un Carlos Sainz letteralmente scatenato, reduce da due pole position consecutive a Monza e Singapore, tra l’altro due circuiti completamente diversi, ma che hanno avuto come caratteristica comune il pilota spagnolo della Ferrari più veloce di tutti sul giro secco – poi anche vincitore in gara a Marina Bay. In effetti, soprattutto sul giro secco la Red Bull già da qualche tempo ha perso il dominio: infatti prima della sosta estiva a Spa Francorchamps la pole position era andata a Charles Leclerc, anche se con la complicità di una penalità per l’olandese, mentre una settimana prima a Budapest era stato Lewis Hamilton a partire davanti a tutti. Si è poi ripartiti poi con la pole di Max Verstappen a Zandvoort, ma successivamente si è scatenato Carlos Sainz…

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI

Max Verstappen era stato il dominatore già in Bahrain e Australia ad inizio stagione con la doppietta pole position-vittoria, imitato da Sergio Perez in Arabia Saudita, poi il messicano si prese il successo anche a Baku, primo caso in cui il vincitore non era partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 – la pole position azera di Charles Leclerc era sfuggita alla Red Bull, ma per mesi si era trattato di un caso isolato. Ricordiamo poi che a Miami per la prima volta i due piloti della casa anglo-austriaca si alternarono al comando tra il sabato e la domenica, con pole position a Perez ma vittoria per Verstappen, una rimonta capolavoro su un circuito non così favorevole per i sorpassi.

Da Montecarlo in poi non c’è più stata storia: cinque doppiette pole position-vittoria consecutive, a Zeltweg il dominio si è esteso pure alla Sprint, poi in Ungheria e in Belgio per Verstappen è arrivato il secondo posto sulla griglia di partenza Formula 1 seguito però in entrambi i casi dal successo in gara, infine in Olanda riecco una doppietta e a Monza una vittoria dopo essere scattato al fianco di Sainz e solo a Singapore si può parlare di un vero e proprio flop, senza podio alla domenica dopo essere stati esclusi entrambi i piloti Red Bull dal Q3. Per i numeri sul giro secco, l’olandese adesso è 8-2 su Perez nel numero delle pole position stagionali, con Charles Leclerc e Carlos Sainz a loro volta a due ed infine Lewis Hamilton a uno. In casa Ferrari il pareggio è molto significativo, se si pensa che il monegasco è un maestro del giro secco…











