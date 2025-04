GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: QUALIFICHE “NORMALI” A SUZUKA

Dopo la prima Sprint della stagione a Shanghai, il programma torna più classico per la griglia di partenza Formula 1 oggi, 5 aprile, in occasione delle qualifiche di Suzuka, sede naturalmente del GP Giappone 2025. Sotto i riflettori potremmo mettere in particolare Lando Norris, che aveva conquistato la prima pole position dell’anno in Australia, ma poi in Cina aveva sbagliato ben due volte sul giro secco, sia nella Sprint ShootOut sia nelle qualifiche per il vero e proprio Gran Premio, facilitando il compito al compagno di squadra Oscar Piastri, infatti autore della pole position e poi vincitore.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Cina 2025 Shanghai: pole position Piastri, male Ferrari (oggi 22 marzo)

Potremmo quindi ricordare che l’unica pole position (sia pure non ufficiale) sfuggita alla McLaren è stata quella di Lewis Hamilton per la Sprint cinese, quando il nuovo pilota inglese della Ferrari è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza Formula 1 e poi ha conquistato il successo nella gara breve di Shanghai, fino a questo momento l’unico ricordo felice di un inizio 2025 per il resto disastroso per la Ferrari, con la doppia squalifica il giorno successivo evidentemente come punto più basso. Globalmente la Rossa non è stata molto competitiva nemmeno sul giro secco, ma quel guizzo fa ben sperare.

Pagelle qualifiche e griglia di partenza GP Australia 2025/ Formula 1: McLaren vola, Ferrari ko

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: YUKI TSUNODA SOTTO I RIFLETTORI

Al di là di quale potrà essere il suo piazzamento sulla griglia di partenza Formula 1 è certamente l’uomo più atteso del weekend, parliamo del padrone di casa Yuki Tsunoda, unico pilota giapponese del Circus e soprattutto passato dalla Racing Bulls alla Red Bull proprio in vista della sua gara di casa. Non potrà mai ammetterlo, ma forse Tsunoda penserà “purtroppo”, perché le monoposto di Faenza stanno facendo sicuramente meglio del secondo pilota Red Bull, tenendo per evidenti motivi Max Verstappen fuori da questo calcolo.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ GP Australia 2025 Melbourne: pole position di Norris! (oggi 15 marzo)

Non a caso, ieri la FP2 ci ha detto che Liam Lawson sembra rinato lasciando le difficoltà tutte al nipponico, al volante di una RB21 che sembra possibile da guidare solo per Verstappen, per di più con esiti che nemmeno per l’olandese sono quelli del recente e glorioso passato. Dopo ben quattro anni in AlphaTauri/Racing Bulls, per Tsunoda era sembrata una bocciatura il fatto che fosse stato scelto Lawson come compagno di Verstappen, dopo sole due gare i sedili sono stati invertiti ma al momento non sembra un vantaggio per Tsunoda. La prima risposta l’avremo oggi leggendo appunto la griglia di partenza Formula 1…